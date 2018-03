Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Platno z naslovom Femme au Béret et à la Robe Quadrillée (Marie-Thérèse Walter) iz leta 1937 je bilo kronski dragulj Sothebyjeve dražbe. Foto: Sotheby's Dražbene hiše opažajo izrazito naklonjenost Picassovim ženskim figuram, zlasti figuralnemu delu slikarjevega poznejšega obdobja. Prav tako je zadnja leta vse več zanimanja za osebne, biografske vidike Picassovega življenja - delček tega je v avtobiografskem delu Življenje s Picassom zapisala tudi Francoise Gilot. Foto: Wikipedia Dodaj v

Picassova muza in ljubimka podrla evropski rekord

Portret je bil prodan za 56 milijonov evrov

1. marec 2018 ob 11:03

London - MMC RTV SLO, STA

Slika španskega umetnika Pabla Picassa iz leta 1937 z naslovom Ženska z baretko in v karirasti obleki (Marie-Therese Walter), na kateri je upodobil svojo ljubico in muzo, je na dražbi v Londonu lastnika zamenjala za 50 milijonov funtov (56 milijonov evrov).

Dražbena hiša Sotheby's v Londonu si je za sliko Picassove muze Marie-Therese Walter, ki jo obdaja temna silhueta umetnikove druge (oz. naslednje) ljubice Dore Maar, v resnici nadejala iztržiti manj, "samo" 36 milijonov funtov (41 milijonov evrov).

Slika je bila na dražbi ponujena prvič po svojem nastanku, Picasso pa jo je naslikal kmalu po znameniti Guernici. Njen novi lastnik ni znan, je pa prodajna cena presegla podrla rekord za najdražjo na dražbi prodano sliko v Evropi.

Picasso je Marie-Therese Walter spoznal leta 1927, ko je bila stara 17 let. Začela sta razmerje, ki sta ga skrivala do leta 1932. Leta 1935 je Marie-Therese Walter rodila hčerko, Picasso pa je tedaj že imel drugo ljubico, Doro Maar. Leta 1977 je Marie-Therese Walter naredila samomor.

"Gre za neverjetno pomembno sliko muzejske vrednosti," je za AFP povedal vodja oddelka londonske dražbene hiše za impresionistično in sodobno umetnost James Mackie. "Datira v ključno obdobje Picassove kariere, v leto 1937, ko je ustvaril Guernico," je dodal. Guernica je seveda Picassovo monumentalno delo, ki prek motiva bombardiranja majhne baskovske vasi tematizira grozo španske državljanske vojne.

Družinski člani, prvi "testni zajčki"

Pablo Picasso (1881-1973) je že kot najstnik ustvaril vrsto portretov članov svoje družine. Do poznih 90. let 19. stoletja je bil že zelo vešč v tem, kako ujeti upodobljence. Leta 1900 je pripravil izjemno razstavo portretnih risb avantgardnih umetnikov in pisateljev iz svojega kroga v Barceloni, mnogi izmed njih pa so postali tudi predmet njegovih pronicljivih in zabavnih karikatur. Občasno se je umetnik v karikaturi loteval tudi samega sebe.

Ker je le redko slikal po naročilu in ker je večinoma upodabljal ljudi iz svoje okolice, je lahko k portretu pristopal bolj svobodno kot profesionalni portretisti. V želji, da bi kar se da natančno ujel svoje upodobljence, je uporabljal izkrivljanje oblik in zelo ekspresiven slog.

Kupci za najdražje objekte poželenja se vedno najdejo

Trenutno za najdražje na dražbi prodano umetniško delo velja slika Leonarda da Vincija Salvator Mundi, ki je bila novembra pri Christie's v New Yorku prodana za 450,3 milijona dolarjev.

O tem, da tržišče za dela velikih mojstrov trenutno cveti, priča tudi vsota, na isti dražbi iztržena za še eno Picassovo delo; Le Matador je lastnika zamenjal za 18,6 milijona evrov. Pod kladivo so šla še tri dela Salvadorja Dalija, za eno od njih, Maison pour Erotomane, se je vnela bitka med petimi potencialnimi kupci, kar je končno ceno dvignilo na 4 milijone evrov.

A. J.