Pier Paolo Pasolini še danes velja za enega največjih italijanskih režiserjev. Za njegov umor je bil obsojen prostitut Pino Pelosi, ki je takrat priznal dejanje. Zdaj pa trdi, da je nedolžen, da je v ječi po krivem preživel devet let in da si ni upal spregovoriti, ker so grozili njegovi družini. Foto: Reuters