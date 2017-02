Piran izgubil tožbo proti zavodu za varstvo kulturne dediščine

Na razsodbo se ne bodo pritožili

6. februar 2017 ob 11:59

Koper - MMC RTV SLO/STA

Okrožno sodišče v Kopru je zavrnilo odškodninsko tožbo piranske občine zoper Zavod za varstvo kulturne dediščine zaradi podražitve obnove piranskega mandrača. Tožba je občino stala 20 tisoč evrov, pritožili se ne bodo.

Sodišče je pri odločitvi sledilo oceni izvedenca kulturno-varstvene stroke Ljuba Laha, da je projekt prenove ribiškega mandrača oz. pristanišča občina slabo načrtovala in tako pritrdilo argumentom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, je poročal časopis Primorske novice.

Spomnimo, da se je prenova ribiškega mandrača po dveh letih del končala leta 2012, projekt pa so spremljali številni tehnični problemi in zaplet z dodatnimi spomeniško-varstvenimi pogoji, zaradi česar so dela za nekaj mesecev zastala, projekt pa se je končal več kot leto dni po predvidenem roku.

Tožba za milijon evrov

Občina je zavodu za varstvo kulturne dediščine posledično očitala krivdo za podražitev obnove, ker je zavod, potem ko se je obnova že začela, spremenil kulturnovarstvene pogoje in dodatno zahteval konservatorski načrt. Na občini so namreč za projekt prejeli 2,4 milijona evrov iz evropskega ribiškega sklada, naložba pa je namesto predvidenih treh na koncu znašala okoli štiri milijone evrov. Zavod so tako tožili za milijon evrov odškodnine.

Na piranski občini so pozneje tožbeni zahtevek znižali na 600 tisočakov, zdaj pa so tožbo, na katero se ne mislijo pritožiti, tudi dokončno izgubili. "Menili smo, da če bi zavod za varstvo kulturne dediščine pravočasno podal prave smernice za obnovo mandrača, do zastoja del ne bi prišlo in ne bi bila ogrožena evropska sredstva," so pojasnili na občini.

G. K.