Piranski kino na prostem: Od Bičkove Družine do Östlundovega Kvadrata

Filmske projekcije bodo vsako sredo zvečer v juliju in avgustu

4. julij 2018 ob 12:46

Piran - MMC RTV SLO, STA

V Piranu začenjajo poletni filmski sklop Kino pod zvezdami z enim najbolj hvaljenih slovenskih filmov zadnjega leta - Družina. Projekciji v Pastoralno kulturnem centru Georgios bo sledil pogovor z režiserjem filma Rokom Bička, ki je za dokumentarec med drugim prejel nagrado tedna kritike v Locarnu, v Portorožu pa vesno za najboljši celovečerec.

Resničnostni film sledi zgodbi Mateja, ki odrašča v družini oseb s posebnimi potrebami. Biček je film snemal deset let, pri tem pa ni sledil senzacijam, temveč občutjem.

Družini bo sledil grško-avstralski film Družinska zadeva, ki ga je režirala Angeliki Aristomenopoulou. V dokumentarcu spremlja tri generacije glasbenikov, ki od malih nog navdušujejo občinstvo po vsem svetu - od legendarnega Psarantonisa, ki je med drugim sodeloval z Nickom Cavom, preko njegovega sina Georgea do najstniških vnukov in vnukinje, ki odraščajo v Avstraliji.

Spored Kina pod zvezdami prinaša še dokumentarec Človek delfin, ki v režiji Lefterisa Charitosa ob pomoči redkega arhivskega gradiva, intimnih pričevanj in osupljivih podvodnih posnetkov naslika portret potapljača Jacques Mayola, ki je preizkušal meje lastnega telesa v upanju, da bo ponovno našel človekovo izgubljeno vez z naravo in njegovim notranjim jazom.

Julija bo tu še Rdeči pes Modri režiserja Kriva Stendersa. Oče sinu, ki si želi psa, pripoveduje zgodbo o dečku Micku. Ta gre nekako tako, da se Mick preseli k dedku v velik, prazen kraj, posut z rdečo zemljo. Mick nekega dne najde pasjega mladička, popackanega s sinjim blatom, zato ga poimenuje Modri.

Avgusta bo sledil francosko-belgijski film Babica v režiji Martina Provosta. Claire je predana in izkušena babica, ki je vse svoje življenje posvetila drugim. Ravno ko se ubada s skorajšnjim zaprtjem porodnišnice, v kateri dela, jo vznemiri nepričakovan telefonski klic. Očetova nekdanja ljubica, ki je pred 30 leti brez sledu izginila, bi jo rada spet videla.

Videti bo mogoče še zgodbo o štirinajstletnem Piu Amatu, ki bi rad čim prej postal moški. Režiser Jonas Carpignanosa je film V Ciambri postavil na italijanski jug in posnel s člani romske družine.

Španski igrani dokumentarec Marijina zemlja v režiji Juana Manuela Cotele govori o odvetniku, ki natančno kot hudičev advokat izprašuje ljudi, ki trdijo, da so doživeli mistično srečanje z devico Marijo. Vohunski triler odgovarja na vprašanje, ali so pričevanja ljudi, ki trdijo, da so videli Marijo, resnična ali ne.

Program prinaša še provokativno satiro Kvadrat, v kateri švedski režiser Ruben Östlund preiskuje stanje zaupanja v družbi, ki jo zaznamujeta naraščajoči individualizem in razkroj družbene empatije. Osrednji lik je Christian, ločenec, oče dveh hčera in kustos muzeja sodobne umetnosti. Ko mu ukradejo mobilni telefon, njegov domišljavi odziv sproži plaz nepričakovanih situacij.

Brazilsko-francoski film Aquarius, ki ga je režiral Kleber Mendonca Filho, pa je zgodba o Clari, zadnji stanovalki elegantne obmorske zgradbe Aquarius, ki noče svojega doma prodati nepremičninski družbi.

Vstopnine na projekcije ni, v primeru slabega vremena pa bodo filme predvajali v bližnji dvorani sv. Peregrina.

M. K.