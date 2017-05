Pisatelji se na Bledu sprašujejo, ali je sovražni govor tudi že vojna napoved

Začetek 49. mednarodnega srečanja pisateljev

10. maj 2017 ob 08:49

Bled - MMC RTV SLO/STA

Na Bledu poteka mednarodno srečanje pisateljev, ki ga uvaja okrogla miza ženskega odbora Slovenskega centra Pen Mira, naslovljena Je sovražni govor vojna napoved?. Sicer pa na blejskem srečanju tokrat dajejo poudarek šolskemu programu.

Okroglo mizo bo uvedel nagovor francoskega pravnika in pisatelja Emmanuela Pierrata, tudi odvetnika francoske satirične revije Charlie Hebdo, ki bo spregovoril o razliki med sovražnim govorom in svobodo govora. Na srečanju Mire bodo udeleženke sprejele resolucijo o sovražnem govoru in se pogovorile o novem predlogu spremembe temeljne listine Pena. Ta namreč gre v smeri, da se v organizaciji poleg rasne in narodne raznolikosti upošteva tudi spol.

Srednješolci v vlogi esejistov

Dopoldan prvega dne srečanja je namenjen snidenju tujih gostov in srednješolcev v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki. Že četrtič so namreč izpeljali natečaj za najboljši esej, priznanja bodo nagrajencem na Bledu podelili v petek. Današnje dogajanje bo zaokrožil literarni večer z Robertom Simoniškom, ob koncu dneva bo pisatelje na Gradu Brdo sprejel minister za kulturo Tone Peršak.

Za mir in proti smrtni kazni

V četrtek je na sporedu zgoščeno dogajanje, saj bosta na sporedu srečanja dve okrogli mizi, posvečeni pokrajinam kaosa in letošnji obletnici Tolstojevega dela Vojna in mir. Organizirani sta okrogla miza slovenskega Pena z naslovom Pokrajine kaosa in okrogla miza Mirovnega odbora Mednarodnega Pena, ki so jo ob 150. obletnici nastanka Tolstojevega romana poimenovali Vojna in mir. Odbor bo na Bledu izdelal tudi deklaracijo za odpravo smrtne kazni.

Z Bleda v prestolnico

Blejska karavana se bo nato preselila v Ljubljano, kjer bo na Ljubljanskem gradu literarni večer v čast francoskemu pesniku, prevajalcu in esejistu Marcu Alynu. Sledil bo sprejem pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću.

Dogajanje 49. mednarodnega srečanja pisateljev se bo sklenilo v petek v Ljubljani, neuradno pa se bo zaokrožilo s sobotnim izletom.

