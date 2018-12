Jelica Greganović je o vsakdanjem življenju najprej začela pisati blog, iz katerega so potem nastale knjižne uspešnice: Nasmeh za vsak dan, Od besede do besede, Pod sedmimi nebesi, Ljubezen in ostale malenkosti, ter druge. Kratke humoristične zgodbe Jelice Greganović so vse po vrsti najbolj prodajane knjige v Srbiji. Foto: Založba Laguna, Beograd Ni pomembno, ali ste se rodili v jami ali se boste rodili na vesoljski ladji, otroku morate dati ime. Morate nekaj skuhati za kosilo, da perila ne omenjam. Potem otroci postanejo najstniki in šele takrat imate o čem pisati, pa ne zgodb, ampak romane. Jelica Greganović o vsakdanjem življenju kot navdihu Ime mi je Mama, je uspešnica, ki je dobila tudi svoje nadaljevanje. Jelica Greganović tudi pri knjigah, ki jih piše za otroke, usopešno sodeluje z ilustratorjem Bobom Živkovićem. Foto: Bob Živković Z možem sva se strinjala: če otroci nočejo od doma, greš ti. Beograd je res drugačno mesto kot tisto, ki sem ga zapustila. A zame je lepši. Če prav premislim, ne pogrešam samo Ljubljane, v resnici pogrešam hribe. Zdaj sanjam o tem, da si bom utrgala urico in odšla v Bohinj. Jelica Greganović o tem, kako se zdaj počuti v mestu, kjer je živela pred selitvijo v Slovenijo

Pisateljica Jelica Greganović: "Počutim se kot gastarbajter v lastni domovini"

Po 25 letih v Ljubljani se je novinarka vrnila v Beograd

8. december 2018 ob 07:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Jelica Greganović – blogerka, novinarka in ena od ustanoviteljev beograjskega radia B-92, za katerega je poročala tudi iz Slovenije, zadnjih šest let znova živi v mestu, od koder je prišla – v Beogradu. Njene kratke zgodbe so v Srbiji najbolj prodajane knjige.

Slovensko poglavje v življenju književnice in novinarke Jelice Greganović se je začelo z ljubeznijo do Mariborčana Branka. "Spoznala sva se v Beogradu, par sva postala v Prištini, poročila sva se v Novem Sadu, živela v Beogradu, v Ljubljani pa sem rodila. V Sarajevu in Skopju nisva pustila pečata," tako svojo zgodbo v njej lastnem humorističnem slogu pojasni novinarka, blogerka in zadnja leta tudi nadvse uspešna pisateljica kratkih humorističnih zgodb Jelica Greganović.

Prispevek o Jelici Greganović si oglejte v posnetku spodaj, oddaja NaGlas! bo na sporedu naslednjo soboto ob 12.40 na TV SLO 1.

Kot Georgina iz Kovačevićeve drame...

Novinarstvo se je moralo umakniti materinstvu. "Otroci in delo gredo težko skupaj. To vedo vse mame. Še posebej, ker sem bila nekaj časa noseča kot Georgina iz Kovačevićeve drame. Zelo hitro sva imela tri otroke," se spominja prve polovice 90. let v Sloveniji. Ko so otroci odrasli, je postala dopisnica radia B92 iz Slovenije, od koder je poročala o slovenskih izkušnjah pri približevanju EU-ju. Potem pa je kakor v neki pesmi en sam klic spremenil vse. "Ko so kolegi na B92 ustanovili VIP-blog B92, so me povabili k sodelovanju. Privolila sem, a le pod pogojem, da bom lahko pisala, o čemer bom hotela, in da mi ne bo treba pisati o politiki."

Osem zbirk humorističnih zgodb – osem uspešnic

Tako so začele nastajati zgodbe o vsakdanjem življenju. Kmalu so postale uspešnica na spletu in hitro začele izhajati tudi v knjižni obliki. Jelica Greganović je izdala osem zbirk humorističnih zgodb. Najnovejša, Mravljinček Mrav, je namenjena otrokom.

"Vse te knjige, naj zveni še tako narcisoidno, zame je to vedno znova veliko presenečenje, so uspešnice. Na primer Ime mi je Mama je izšla v petek opoldne, prodaja se je začela popoldne, naklada je bila 3.000 izvodov in v ponedeljek je bila razprodana," pripoveduje Jelica.

Ko piše o vsakdanjem življenju svoje družine, iskreno in z veliko humorja govori o vseh družinah, saj kot pravi, življenje naredijo drobnarije: "Ni pomembno, ali ste se rodili v jami ali se boste rodili na vesoljski ladji, otroku morate dati ime. Morate nekaj skuhati za kosilo, da perila ne omenjam. Potem otroci postanejo najstniki in šele takrat imate o čem pisati, pa ne zgodb, ampak romane," pojasnjuje in dodaja: "Če hočeš imeti opravičilo, da se smeješ drugim, moraš najprej pokazati, da se znaš smejati samemu sebi."

"Če otroci nočejo od doma, greš ti"

Kdo so poleg rešenih mačk in psov pravzaprav njeni junaki? "Žmu je "muž" (mož, op. a.) To je beograjski sleng, v katerem zadnje zloge postavljajo na začetek besed. Prestolonaslednik je seveda prvi sin v družini, le kdo drug. Princesa je hči, ker imajo vsi očetje svoje princese, Mali Sin pa je Mali Sin, ker je najmlajši." Zadnjih šest let, kolikor drugič živi v Beogradu, se počuti kot "gastarbajter v domovini". "Z možem sva se strinjala: če otroci nočejo od doma, greš ti. Beograd je res drugačno mesto kot tisto, ki sem ga zapustila. A zame je lepši. Če prav premislim, ne pogrešam samo Ljubljane, v resnici pogrešam hribe. Zdaj sanjam o tem, da si bom utrgala urico in odšla v Bohinj," pove z nasmehom.

VIDEO Dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Saša Banjanac Lubej, naglas@rtvslo.si