Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovita britanska pisateljica Jane Austen (1775-1817) je znana tudi po svojih ironičnih komentarjih. Foto: Wikimedia Commons Pismo, ki gre na dražbo, je pisateljica naslovila na svojo nečakinjo Anno Lefroy. Foto: Sotheby's V pismu teče beseda o leta 1806 objavljenem romanu Lady Maclairn, the Victim of Villainy, ki ga je napisala Rachel Hunter. Foto: Amazon Sorodne novice Razkrita sta "prava" obraz in stas gospoda Darcyja, romantičnega junaka Jane Austen Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pismo Jane Austen, v katerem kritizira roman svoje sodobnice, gre na dražbo

Košček zasebne korespondence na prodaj

11. julij 2017 ob 10:47

London - MMC RTV SLO/Reuters

"Visok prihodek je najboljši recept za srečo, kar sem jih kdaj slišala," je nekoč zapisala Jane Austen – zdaj pa gre eno izmed njenih zasebnih pisem na dražbo in bo lahko tako s svojim izkupičkom nekoga precej osrečilo, če upoštevamo pisateljičino uvodno misel.

Gre za pismo, ki ga je Jane Austen napisala svoji nečakinji Anni Lefroy (rojeni kot Anna Austen leta 1793), najstarejši hčeri svojega najstarejšega brata Reva Austena. Enostransko pismo daje na dražbo hiša Sotheby's v Londonu, dražitelji pa si zanj obetajo med 80.000 in 100.000 funti (približno med 92.500 in 116.000 evri).

Do cehovske kolegice neprizanesljive besede

In o čem teče beseda? Pisateljica se v njem obrega ob črni roman Lady Maclairn, the Victim of Villainy, ki ga je napisala njena sodobnica Rachel Hunter. Austinova roman, ki je izšel leta 1806, med drugim označi za "skrajno utrudljiv in dolgovezen".

Vodja Sotheby'sovega oddelka za knjige in rokopise Gabriel Heaton je glede prihajajoče dražbe dejal, da je "zelo zanimivo imeti opravka s pismom, v katerem Jane Austen govori o pisanju, govori o romanih in govori o romanu nekoga drugega, saj pri pisanju Jane Austen nimamo na razpolago veliko primerov, v katerih bi bili tega deležni".

Pričevalec iz obdobja ustvarjalnega vrhunca

Iz dražbene hiše so sporočili še, da je bilo pismo napisano med 29. in 30. oktobrom 1812, ko je bila pisateljica z objavo romana Prevzetnost in pristranost na vrhuncu svojega literarnega ustvarjanja. Pismo je bilo v lasti družine Austen in vse do zdaj še nikoli ni bilo na prodaj.

Kot merilo trajne priljubljenosti pisateljice lahko upoštevamo spektakularne vsote, ki jih dosegajo kosi, povezani z njo. Izpostaviti velja podatek, da je bil leta 2011 njen najstarejši ohranjeni rokopis prodan za 993.250 funtov, kar nanese za dober milijon evrov. Šlo je za rokopisni osnutek knjige, ki pa ni nikoli ugledala luči sveta.

Anonimne objave večnih stvaritev

Sicer pa Jane Austen, ki danes velja za eno najodličnejših angleških romanopisk, v času življenja ni bila javno priznana kot pisateljica, saj je skladno s takratno prakso avtoric objavljala anonimno. Rodila se je leta 1775 v Steventonu v grofiji Hampshire kot hči pastorja. Leta 1787 je začela pisati kratke novele, verze in osnutke iger.

Njeno prvo resnejše besedilo je kraki roman v pismih Lady Susan. Trajno mesto v angleški in evropski književnosti si je zagotovila z romani Razsodnost in rahločutnost, prej omenjenim Prevzetnost in pristranost ter Ema. Umrla je leta 1817 v Winchestru in je pokopana v tamkajšnji katedrali.

P. G.