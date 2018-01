Placido Domingo z Avsenikovo Slovenijo k petju pritegnil Stožice

"Ni boljšega kot prvič peti v mestu"

21. januar 2018 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani je na predvečer svojega 77. rojstnega dne prvič nastopil španski operni zvezdnik tenorist in dirigent Placido Domingo, ki je v močno napolnjeni dvorani Stožice odpel italijanske operne arije, španske zarzuele in se poslovil z Avsenikovo Slovenijo.

"Zame ni boljšega kot prvič peti v mestu," je dejal po dveh delih uradnega programa, v katerem ga je spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Eugena Kohna. Prvega je posvetil operni glasbi, začenši z arijo iz Giordanove opere Andrea Chenier, pretežno pa ga je namenil Guiseppeju Verdiju, ki ga je že velikokrat interpretiral na glasbeno-gledaliških odrih.

Kaj je uvrstil na spored, so poslušalci lahko ujeli na dveh stranskih zaslonih. Slišali so arijo iz Macbetha, duet iz Luise Miller skupaj z mlado brazilsko sopranistko Camilo Titinger ter duet Germonta in Violete iz Verdijeve Traviate, v katerem se mu je pridružila v Nemčiji rojena Micaela Oeste, nekdaj gojenka njegovega programa za obetavne operne pevce. Obe gostji sta se predstavili tudi samostojno, prva z arijo iz Otella, druga z arijo iz Gounodove opere Romeo in Julija.

Lahkotnejši sklep koncerta

Tudi v drugem, lahkotnejšem delu koncerta si je Domingo izmenjeval ali delil oder z omenjenima sopranistkama. Stopnjeval ga je od odlomkov iz operete Vesela vdova Franza Leharja in se pri tem z Micaelo Oeste na nekaj taktov celo zavrtel, prek pesmi iz muzikalov South Pacific, My Fair Lady in Zgodba z zahodne strani do španskih zarzuel.

"Mislim, da ne želite še domov," je dejal po zadnji skladbi No puede ser. Ob vztrajanju občinstva je Domingo zapel še prepoznavno mehiško pesem Besame mucho in napovedal "odlično pevko iz Slovenije" Sabino Cvilak. Oder ji je sprva prepustil za arijo iz Leharjeve Judite, nato pa se ji je pridružil v glasbi iz Mozartovega Don Juana. Nazadnje so se vsi štirje pevci združili v pesmi Non ti scordar di me in si prislužili stoječ aplavz.

Avsenikovo Slovenijo zapela vsa dvorana

V slovo se je španski operni zvezdnik zahvalil dobro uro pred 77. rojstnim dnem, a sledilo je še presenečenje – pesem Slavka Avsenika Slovenija, od kod lepote tvoje, h kateri je pritegnila tudi dvorana. Z Ljubljano je tako Domingo dodal še en nastop bližje številu 4.000, kolikor upa, da jih bo naštel v svoji več kot 50-letni pevski in v zadnjih letih tudi dirigentski karieri.

VIDEO Placido Domingo navdušil ljubljansko občinstvo

G. K.