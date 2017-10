Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veno Pilon: Ajdovščina, 1925, olje na platnu, PGA 12S. Foto: Pilonova galerija Veno Pilon: Cesta, 1923, olje na platnu, PGA 210S. Foto: Pilonova galerija Ajdovščina, 1921, jedkanica, PGA 126G. Foto: Pilonova galerija Dodaj v

Platna, s katerimi je Veno Pilon vipavsko krajino umestil na likovni zemljevid Evrope

Razstava v Pilonovi galeriji v Ajdovščini

13. oktober 2017 ob 15:10

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

Vipavska pokrajina je tako močno prežela življenje Vena Pilona, da nikoli ni za dolgo izginila iz njegove ustvarjalne poti. K njej se je vračal tudi po tem, ko je Ajdovščino že fizično zamenjal za Pariz. V Pilonovi galeriji tokratno razstavo namenjajo prav tem slikarjevim zrenjem v domačo krajino, ki jo je s svojo ekspresionistično maniro ovekovečil na platnu.

Pod naslovom Vipavska krajina v delih Vena Pilona v Ajdovščini drevi odpirajo razstavo slik, risb in grafik, ki ne ponujajo študijske razstave, temveč sprehod po umetnikovih "krajinskih draguljih", ki jih hranijo zbirke zasebnikov, Pilonove galerije in državni zbor.

Ajdovska krajina je tega ključnega mojstra slovenskega ekspresionističnega slikarstva med obema vojnama navdihovala daljše časovno obdobje, vsaj med letoma 1922–1935. Domačo pokrajino, ki jo je ujel z vrhunskim modernističnim izrazom, predstavlja 15 olj na platnu, šest grafik in sedem risb. S skrbno izbranimi deli želijo v Pilonovi galeriji pokazati, kako je umetnik s krepko potezo, izčiščenim volumnom in ozračjem po burji ter močno osebno izkušnjo to prvinsko krajino Zgornje Vipavske doline umestil na zemljevid likovne umetnosti Evrope.

Večen vir navdiha in miru

Razstava daje znotraj motiva krajine tri poudarke, ki so še danes tipične za Ajdovščino in njeno okolico – pejsaž s pogledi proti pobočjem Čavna, Gore in Nanosa z dodanimi monumentalnimi elementi arhitekture; Hubelj, dragoceni in raznoliki vodni vir, ki že stoletja soustvarja zgodovino prebivalcev tega območja, Pilonu pa je redno ponudil domači vir navdiha in miru; ter tehniško dediščino na in ob tej slikoviti reki.

Od Ajdovščine do Pariza

Veno Pilon se je v Ajdovščini rodil leta 1896. Ko je končal maturo na realki v Gorici, je svet zajela prva svetovna vojna, ki ga je kot vojaka popeljala najprej na Tirolsko, potem pa še v Galicijo. Preživel je ujetništvo v Rusiji in ves ta čas risal ter ustvaril opus risb in akvarelov, ki ponujajo vpogled v pot 27. domobranskega pešpolka, h kateremu je bil dodeljen po rekrutaciji 15. aprila 1915. Po koncu vojne je leta 1919 kot slovenski vojak služil tudi na Koroškem. Pozneje je študiral v Pragi, Firencah in na Dunaju. Pariz je prvič obiskal leta 1925, tri leta pozneje pa se je tja preselil za štiri desetletja. Konec šestdesetih let se je po ženini smrti vrnil v Ajdovščino, kjer je umrl leta 1970.

Razstava Pilonovih krajin bo v njegovi rodni Ajdovščini na ogled do 10. decembra.

M. K.