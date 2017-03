Plečnik in Plečnikova Ljubljana na platnu Kinoteke

Praznovanje Plečnikovega leta se nadaljuje

13. marec 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

O Plečnikovem življenju in delu je po arhitektovi smrti nastalo veliko filmov, nekatere izmed njih si bo drevi mogoče ogledati v Slovenski kinoteki.

Kot je dejal Alojzij Teršan iz Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu RS, bodo ob Plečnikovem letu (letos mineva 145 let od rojstva slavnega arhitekta in 60 let od njegove smrti) prikazani kratki dokumentarni filmi o Plečniku in njegovem življenju ter dva filma režiserja Matjaža Klopčiča, postavljena v Plečnikovo Ljubljano.

O Plečnikovem življenju in delu je po arhitektovi smrti nastalo veliko filmov, posnetih tako v Sloveniji kot na Češkem, vendar teh tokratni izbor ne vključuje. Po Teršanovih besedah so želeli prikazati filme, ki so bolj avtentični oz. prvinski, saj prikazujejo Plečnikovo delo še v času njegovega življenja. Teršan je izbor pripravil s kolegico iz Slovenskega filmskega arhiva Tatjano Rezec Stibilj.

Večer bo uvedel petminutni črno-beli nemi film iz leta 1952 z naslovom Arhitekt Jože Plečnik, ki prikazuje Plečnika na sprehodu po Ljubljani. Sledil mu bo kratki črno-beli film z naslovom Otvoritev Žal v Ljubljani. Ta film iz leta 1940 sta Teršan in Tatjana Rezec Stibilj izbrala zato, ker predstavlja eno največjih Plečnikovih stvaritev, zanimiv pa je tudi, ker ga je posnel Mario Foerster. To je bil prvi šolani filmski režiser na Slovenskem, je poudaril Teršan.

Prikazali bodo še kratki črno-beli film Mojster Plečnik, ki ga je leta 1952 režiral Mirko Grobler. Predstavitveni film prikazuje več plati Plečnikovega življenja in dela kot tudi nekaj njegovih mojstrovin. Na ogled pa bo tudi kratki film, ki prikazuje pogreb Plečnika na ljubljanskih Žalah.

Izboru dokumentarnih filmov o arhitektovem življenju sta dodana še dva filma Matjaža Klopčiča. Kot je spomnil Teršan, je bil režiser Klopčič tudi arhitekt. Večer bosta sklenila kratki film Na sončni strani ceste (1959), katerega dogajanje je postavljeno na Plečnikovo Tromostovje, in kratki film iz leta 1965 Ljubljana je ljubljena, ki je nekakšen hommage Plečnikovi Ljubljani.

A. K.