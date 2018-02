Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Razstava sicer raziskuje vezi med vilo Rothmayer in vilo Stadion, a treba je opaziti tudi podobnost s Plečnikovo vilo, ki si jo je postavil v Trnovem (in v kateri je danes njegov muzej). Foto: en.muzeumprahy.cz Zgodovina je hišama namenila precej različni usodi. Vila Stadion je za javnost zaprta. V Pragi pa je vila Rothmayer, v veliki meri po zaslugi arhitektovega sina Jana, pomembnega češkega fotografa in učenca Josefa Sudeka, javno dostopen spomenik medvojne arhitekture, ki ga – tako kot znano vilo Müller arhitekta Adolfa Loosa – upravlja Praški mestni muzej. Foto: Mreža nepremičnin Dodaj v

Plečnik in Rothmayer: prijatelja, ki sta si postavila na moč podobni vili

Nova razstava v Plečnikovi hiši

2. februar 2018 ob 14:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Plečnikovi hiši v Trnovem danes vrata odpira razstava Plečnik in Rothmayer: dva prijatelja, dve hiši, dve mesti. Ljubljančanom bo predstavila nedavno obnovljeno ter javnosti dostopno hišo češkega arhitekta Otta Rothmayerja v Pragi in jo povezuje s skoraj identično zasnovano vilo Stadion v Ljubljani, ki jo je zasnoval Jože Plečnik.

Kot je izpostavil avtor razstave Petr Krajči iz Mestnega muzeja Praga, sta bili usodi dveh pomembnih in velikih osebnosti slovenske in češke arhitekture – Plečnika in Rothmayjerja – desetletja kompleksno povezani. Sprva v odnosu učitelj in učenec, nato sta med prenovo Praškega gradu postala tesna sodelavca in naposled iskrena prijatelja, ki sta se medsebojno spoštovala ter sledila samostojnim ciljem.

Plečnikova vila Stadiona je bila vzor za praško

Vila Rothmayer v praškem predmestju Brevnov je bila leta 1929 zgrajena po vzoru leto dni starejše vile Stadion, ki jo je v bližini bežigrajskega stadiona v Ljubljani zasnoval Jože Plečnik. Ta je bila zgrajena kot glavni dobitek na javnem srečolovu, s katerim so pri financiranju gradnje stadiona pomagali telovadnemu društvu Orel.

V arhetipski volumen stavbe - preprost pokončen kvader z navpičnim cilindričnim stopniščnim stolpom - je Plečnik umestil enojen podzemni nivo za hišne inštalacije, nad katerim sta dve nadstropji z bivalnimi prostori in vsemi potrebnimi pritiklinami. Hiša se zaključi s prizmatičnim volumnom zimskega vrta, ki se dviga nad položno dvokapno streho, tipično za sredozemsko arhitekturo.

Plečnik je Rothmayerja, ki je bil njegov učenec, leta 1921 izbral kot svojega predstavnika pri prenovi Praškega gradu. Rothmayer je Plečnika pogosto obiskoval v Ljubljani in tu je tudi prvič opazil mojstrov načrt za vilo Stadion, ki je sčasoma postal osnutek načrtov za njegovo lastno družinsko hišo.

Zasnovo manjšega domovanja s preprostim tlorisom in prostorskim oblikovanjem, ki je na zunaj okrašeno le z dekorativnimi trakovi fresk, je Rothmayer po mnogih posvetovanjih s Plečnikom spremenil tako, da je ustrezala njegovemu razumevanju arhitekture. Samo prostorsko oblikovanje je zvesto sledilo vzoru vile Stadion, namembnost posameznih sob pa je bila prilagojena potrebam Rothmayerjeve družine.

Danes imata različno vlogo v življenju dveh prestolnic

Zgodovina je hišama namenila različni usodi. Vila Stadion je za javnost zaprta, vila Rothmayer pa je javno dostopen spomenik medvojne arhitekture, ki ga upravlja Praški mestni muzej.

Obširna zbirka črno-belih fotografij, po večini pridobljenih iz Rothmayerjevega družinskega arhiva, bo obiskovalcu razstave ponudila celostno sliko zgodovine obeh hiš, sodobne barvne fotografije Martina Polaka, obenem poetične in realistične, pa bodo omogočile natančen vpogled v trenutno stanje praške vile.

Razstava, ki bo na ogled do 6. maja, je nastala v sodelovanju med Mestnim muzejem Praga in Plečnikovo hišo, ki jo upravljajo Muzej in galerije mesta Ljubljane.

A. J.