Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Knjiga skuša odkriti prav vsa Plečnikova arhitekturna dela v mestu, tudi tista, ki so morda zapostavljena. Na fotografiji: Gregorčičev spomenik, detajl. Foto: Miran Kambič Nov vodnik prihaja na knjižne police sočasno v slovenski in angleški izdaji. Foto: Miran Kambič Knjiga prinaša znova temeljito pregledano arhivsko gradivo, nove fotografije Plečnikove Ljubljane, ki so sopostavljene arhivskim, in nekatera nova spoznanja o Plečnikovih mnogih ljubljanskih projektih. Foto: Miran Kambič Dodaj v

Plečnik v Ljubljani: Od večjih mojstrovin do prezrtih detajlov

Več kot 136 Plečnikovih arhitekturnih posegov

6. december 2017 ob 16:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Preden se sklene leto, v katerem smo se spominjali dveh obletnic, povezanih z Jožetom Plečnikom, je izšla še monografija Plečnikova arhitektura v Ljubljani, v katerem Andrej Hrausky predstavlja celovit pregled dela tega velikega arhitekta v prestolnici.

Knjiga, ki pokaže, kako pomembno je Plečnik s svojimi številnimi posegi slovenski prestolnici podelil neizbrisen pečat, je izšla v sozaložništvu Muzeja in galerij mesta Ljubljane ter Galerije Dessa. Vsem večjim in malo manjšim poznavalcem arhitektovih del v slovenski prestolnici, ki ga večkrat imenujemo tudi Plečnikova Ljubljana, skuša razložiti, kako gledati, videti in razumeti Plečnikovo arhitekturo.

Publikacijo, ki je izšla ob zaključku Plečnikovega leta, ko se spominjamo 145. obletnice njegovega rojstva in 60. obletnice smrti, so predstavili v Plečnikovi hiši v Trnovem. Direktor Muzejev in galerij mesta Ljubljana Blaž Peršin je ob tej priložnosti dejal, da gre za "koncizno in in premišljeno delo", ki bralca popelje skozi Plečnikovo arhitekturo v našem glavnem mestu. Popisanih je 136 njegovih arhitekturnih posegov, od najbolj znanih mojstrovin, prek uničenih objektov do manjših intervencij, "ki izpričujejo njegov arhitekturni credo".

Prednik knjige je že davno razprodan vodnik Plečnikova Ljubljana, ki so ga leta 1996 pri Galeriji Dessa izdali Hrausky, Janez Koželj in Damjan Prelovšek. V dveh desetletjih se je marsikaj spremenilo. Nekateri objekti so obnovljeni, drugi so izginili, tretjim grozi uničenje.

Plečnik iz drugega zornega kota

Delo je razdeljeno na devet poglavij, vsako pa je označeno s svojo barvo za lažje listanje. Nov vodnik je opremljen z novim temeljito pregledanim arhivskim materialom, novimi fotografijami in tudi novim besedilom. Kot je pojasnil avtor, ki se je prek telefonskega klica oglasil z letališča v Frankfurtu, je v tem obsežnejšem vodniku želel podrobno predstaviti tudi okoliščine nastanka Plečnikove Ljubljane. "Namen je bil z drugega zornega kota gledati na Plečnikovo arhitekturo," je poudaril.

S svežim fotografskim gradivom

Pri uresničitvi vodnika, ki sočasno izhaja v slovenski in angleški izdaji, sta sodelovala tudi oblikovalec Žak Prinčič in arhitekturni fotograf Miran Kambič, ki je sodeloval že pri izdaji vodnika pred 20 leti. Fotograf je izpostavil, da mu je bilo lovljenje Plečnikove arhitekture v fotografski objektiv vedno velik izziv in pristavil, da je bilo vnovično fotografiranje zelo poučno, saj ga je spremljal tudi avtor.

Po Hrauskyjevih besedah skuša knjiga odkriti prav vsa Plečnikova arhitekturna dela v mestu, tudi tista, ki so morda zapostavljena. "Vsak dan hodimo mimo njih in mnoge prezremo," je opozoril. Peršin je dodal, da je prav o detajlih in simbolih ljubljanskega opusa v umetnostni zgodovini premalo napisanega. Prav zato se je na poljuden način tega lotil Hrausky.

Ob predstavitvi je njen ambasador, smučarski skakalec Cene Prevc, prvo knjižno darilo, 25 slovenskih in pet angleških knjig, predal direktorici Mestne knjižnice Ljubljana Teji Zorko in sklenil z mislijo: "Upam, da bodo čez 60 ali 145 let ti izvodi čim bolj 'zmahani' od uporabe."

M. K.