Plečnikova hiša med dobitniki nagrade Europa Nostra 2018

Nagrado je leta 2002 uvedla Evropska komisija

15. maj 2018 ob 16:23

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Znani so dobitniki nagrade EU-ja za kulturno dediščino Europa Nostra za leto 2018, priznanja za izjemne dosežke na področju ohranjanja, raziskav, predanega dela in izobraževanja ter usposabljanja in ozaveščanja, med katerimi je tudi Plečnikova hiša v Ljubljani.

29 dobitnikov iz 17 držav sta danes razglasili Evropska komisija in organizacija Europa Nostra. Poseben poudarek letošnjih nagrad v znamenju Evropskega leta kulturne dediščine 2018 je na evropski dodani vrednosti izbranih dosežkov na področju kulturne dediščine. Nagrado je Evropska komisija uvedla leta 2002, od takrat jo vodi organizacija Europa Nostra.

Širjenje zavedanja o pomenu dediščine

Med izjemnimi zgodbami o uspehu s področja evropske kulturne dediščine, ki bodo letos nagrajene, sta sanacija bizantinske cerkve v Grčiji z edinstveno zbirko fresk iz 8. in 9. stoletja ter razvoj novega načina ohranjanja kulturne dediščine, ki jo predstavljajo zgodovinske stavbe v Evropi, v okviru sodelovanja med petimi institucijami s sedežem v Franciji, Italiji in na Poljskem.

Nagrajeni sta tudi predanost pri več kot tridesetletnih prizadevanjih mednarodne mreže nevladnih organizacij za zaščito Benetk in pa celovita prenova Plečnikove hiše, ki je pomenila temelj za vključevanje različnih družbenih skupin v aktivnosti ter za širjenje zavedanja o širokem pomenu kulturne in arhitekturne dediščine, so sporočili iz organizacije Europa Nostra.



"Kulturna dediščina je v vsej svoji raznolikosti najdragocenejše imetje Evrope. Gradi mostove med ljudmi in skupnostmi ter med preteklostjo in prihodnostjo. Je osrednji del naše evropske identitete ter ima ključno vlogo pri spodbujanju družbenega in gospodarskega razvoja," je sporočil evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics.

Komisar je tudi čestital dobitnikom ter njihovim ekipam za izjemno in inovativno delo. "Zaradi njihovega talenta in predanosti so bili številni evropski kulturni zakladi obvarovani in obnovljeni. In kar je še pomembnejše, njihovo delo ljudem iz vseh družbenih okolij omogoča, da odkrijejo in raziščejo našo bogato kulturno dediščino ter sodelujejo pri dejavnostih, povezanih z njo, v duhu evropskega leta kulturne dediščine, ki ga praznujemo v letu 2018," je še dejal Navracsics.

Prejemnikom nagrade pa je čestital tudi operni pevec in predsednik pobude Europa Nostra Placido Domingo. "Navdušeni smo nad tako izjemnim znanjem in spretnostmi, ustvarjalnostjo, predanostjo ter velikodušnostjo številnih strokovnjakov, prostovoljcev in podpornikov kulturne dediščine iz vse Evrope. Zaslužijo si vso pohvalo in nadaljnjo podporo," je dejal Domingo.

Junijska podelitev nagrad v Berlinu

Neodvisne strokovne žirije so letos proučile 160 vlog, ki so jih predložile organizacije in posamezniki iz 31 evropskih držav. Nagrade bodo podelili na slovesnosti, ki bo 22. junija v Berlinu, med prvim vrhom o evropski kulturni dediščini. Na slovesnosti bodo tudi izmed vseh nagrajenih projektov razglasili sedem dobitnikov velike nagrade in zmagovalca po izboru javnosti. Svetovna javnost ima do 10. junija možnost, da tudi sama izbere zmagovalca prek spleta.

Zmagovalci bodo svoje dosežke na področju kulturne dediščine predstavili na sejmu odličnosti 21. junija v poslopju Allianz Forum. Poleg tega bodo prispevali tudi k drugim dogodkom v okviru vrha o evropski kulturni dediščini, ki bo pod naslovom Skupna dediščina – skupne vrednote od 18. do 24. junija potekal v Berlinu.

P. G.