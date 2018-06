Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Plečnikovo hišo je z vso njegovo zapuščino leta 1971 kupilo Mesto Ljubljana, za upravljanje hiše in vrta pa je vse do leta 2010 skrbel Arhitekturni muzej Ljubljana. Nato je prešla v roke MGML-ja in po celoviti prenovi med letioma 2008 in 2015 je hiša odprla svoja vrata za javnost. Na posnetku sta spalnica in delovna soba. Foto: MGML/Matevž Paternoster Razstavo, naslovljeno Plečnikova hiša. Arhitektova poskusna topla greda, je pripravila kustosinja Ana Porok, sicer v okviru MGML-ja odgovorna za Plečnikovo zbirko. Na posnetku je amla sprejemnica v Plečnikovi hiši. Foto: MGML/Matevž Paternoster Jože Plečnik je svojo hišo na Karunovi ulici v Ljubljani sam imenoval svojo "poskusno toplo gredo". Na posnetku je stalna razstava Plečnik v Plečnikovi hiši. Foto: MGML/Andrej Peunik Direktor MGML-ja Blaž Peršin je v Berlinu prevzel nagrado Evropske unije za kulturno dediščino / Europa Nostra 2018. Foto: Europa Nostra/Felix Quaedvlieg Sorodne novice Jože Plečnik in voda: v uroku Ljubljanice Kako Plečnikovo delo razumeti danes? Dodaj v

Plečnikova hiša se kot arhitektova poskusna topla greda razodeva v Pragi

Odprtje razstave v češki prestolnici

28. junij 2018 ob 16:55

Praga - MMC RTV SLO

Jože Plečnik je svojo hišo na Karunovi ulici v Ljubljani sam imenoval svojo "poskusno toplo gredo" – hiša je bila pravzaprav njegov studio, kjer se je ukvarjal s svojimi projekti, a tudi poučeval svoje najljubše študente.

V Študijskem in dokumentacijskem centru Norbertov v Pragi so odprli razstavo, naslovljeno Plečnikova hiša. Arhitektova poskusna topla greda, ki so jo pripravili Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) v sodelovanju z Mestnim muzejem Praga.

Fotografije, pisma, skice, risarski pribor ...

Na praški postavitvi se interjerji prenovljene hiše predstavljajo z barvnimi fotografijami, ki jih podpisujeta fotografa Matevž Paternoster in Andrej Peunik, na ogled pa je tudi kratek film o obnovi hiše med letoma 2013 in 2015. Razstava prinaša še izvirna Plečnikova osebna pisma, skice projektov in njegov risarski pribor, na podlagi česar si bodo obiskovalci lažje izoblikovali predstavo o tem izjemnem arhitektu, ki je s svojim delom poleg Ljubljane zaznamoval tudi Prago.

Izjemni arhitekt in njegova Ljubljana

Razstavo, ki je nastala pod pokroviteljstvom veleposlanika Republike Slovenije v Pragi Leona Marca, je pripravila kustosinja Ana Porok, sicer v okviru MGML-ja odgovorna za Plečnikovo zbirko. Kustosinja je v okviru razstave pripravila tudi predavanje, naslovljeno Plečnikova Ljubljana: arhitekt in njegovo mesto.

Plečnik je poleg slovenske in češke prestolnice zaznamoval tudi Dunaj, vendar je predvsem v svoji rodni Ljubljani aktivno deloval od leta 1921 do svoje smrti leta 1957 ter tukaj uresničeval svojo vizijo mesta, ki se navdihuje v klasični arhitekturi.

Plečnikovo hišo je z vso njegovo zapuščino leta 1971 kupilo Mesto Ljubljana, za upravljanje hiše in vrta pa je bil vse do leta 2010 pristojen Arhitekturni muzej Ljubljana. Nato je prešla v roke MGML-ja in po celoviti prenovi med letoma 2008 in 2015 je hiša odprla svoja vrata za javnost. Danes deluje torej kot sodoben muzej, ki obsega stalno razstavo, raziskovalno središče ter prostore za občasne razstave in izobraževalne programe.

Pretok znanja med Plečnikovima mestoma

MGML in Mestni muzej Praga si delita izkušnje z obnovo in restavriranjem modernih arhitekturnih spomenikov, njuno sodelovanje zato temelji tudi na izmenjavi razstav na temo metodologije restavriranja Plečnikovih arhitekturnih podvigov v Ljubljani in del njegovega učenca Otta Rothmayerja v Pragi. Med drugim je Mestni muzej Praga v prvi polovici letošnjega leta gostoval v razstavnih prostorih Plečnikove hiše z razstavo Plečnik in Rothmayer. Dva prijatelja, dve hiši, dve mesti.

Plečnikova hiša je bila leta ovenčana z več nagradami, med drugim je na področju muzealstva prejela Valvasorjevo nagrado, na področju konservacije Steletovo nagrado, na področju arhitekture Plečnikovo medaljo in mednarodno nagrado Piranesi, lani je bila nominirana za najboljši evropski muzej EMYA 2017.

Nagrajena s prestižno evropsko nagrado

Pred dnevi pa je prejela še prestižno nagrado, ki jo podeljujeta Evropska komisija in vodilna evropska organizacija na področju kulturne dediščine Europa Nostra. Nagrado, ki jo podeljujejo od leta 2002, je prejela v kategoriji izjemnih dosežkov na področju ohranjanja, raziskav, dela ter izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja. Poseben poudarek letošnjih nagrad v znamenju Evropskega leta kulturne dediščine 2018 je na evropski dodani vrednosti izbranih dosežkov na področju kulturne dediščine.

Razstava Plečnikova hiša. Arhitektova poskusna topla greda je v Študijskem in dokumentacijskem centru Norbertov v Pragi na ogled od 28. junija do 30. septembra.

P. G.