Plečnikova hiša v pričakovanju prestižne evropske lovorike za kulturno dediščino

V Berlinu drevi podelitev nagrad

22. junij 2018 ob 10:34

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Plečnikova hiša se ponaša že z več nagradami, saj je na področju muzealstva prejela Valvasorjevo nagrado, na področju konservacije Steletovo nagrado, na področju arhitekture Plečnikovo medaljo in mednarodno nagrado Piranesi, lani je bila nominirana za najboljši evropski muzej EMYA 2017.

Drevi pa bo ovenčana še z nagrado, ki jo podeljujeta Evropska komisija in vodilna evropska organizacija na področju kulturne dediščine Europa Nostra.

Gre za nagrado za izjemne dosežke na področju ohranjanja, raziskav, dela ter izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja, ki jo podeljujejo od leta 2002. Poseben poudarek letošnjih nagrad v znamenju Evropskega leta kulturne dediščine 2018 je na evropski dodani vrednosti izbranih dosežkov na področju kulturne dediščine.

Eden glavnih magnetov za turiste v prestolnici

Plečnikovo hišo so začeli obnavljati leta 2013 s ciljem, da v njej vzpostavijo nov muzej in raziskovalni center, posvečen arhitektovemu opusu. Pod vodstvom Muzeja in galerij mesta Ljubljane so uvedli tudi stalni program občasnih razstav in izobraževalnih dejavnosti, namenjenih različnim ciljnim javnostim. Ob ponovnem odprtju leta 2015 je Plečnikova hiša doživela kar 130-odstotni porast števila obiskovalcev. Danes velja za eno najbolj obiskanih turističnih točk v Ljubljani.



Drevišnjo podelitev nagrad v berlinskem Kongresnem centru bosta vodila evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics ter maestro Placido Domingo, sicer predsednik pobude Europa Nostra. Domingo je že ob majski razglasitvi čestital nagrajencem: "Navdušeni smo nad tako izjemnim znanjem in spretnostmi, ustvarjalnostjo, predanostjo ter velikodušnostjo številnih strokovnjakov, prostovoljcev in podpornikov kulturne dediščine iz vse Evrope. Zaslužijo si vso pohvalo in nadaljnjo podporo."

Skrb za navdihujoče učno okolje

"Skupaj z obnovo hiše je bil pripravljen tudi dodelan izobraževalni program, ki je zagotovil obstoj učnega okolja za nadaljnje izobraževanje različnih ciljnih skupin obiskovalcev, pa tudi za spodbujanje širšega razumevanja in vrednotenja arhitekturne dediščine. Družbena vrednost in koristi projekta se kažejo v vključevanju različnih družbenih skupin v mnogotere aktivnosti Plečnikove hiše," pa je zapisala žirija v utemeljitvi nagrade za to priljubljeno in znamenito hišo v ljubljanskem Trnovem.

Plečnikova hiša je ena izmed 29 nagrajencev, ki prihajajo iz 17 držav, vrhunec slovesnosti pa bo podelitev sedmih grand prixov, ki jih je žirija izbrala med 29 dobitniki. Vrednost nagrade je 10.000 evrov.

Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana, pod katerega sodi tudi Plečnikova hiša, je ob 28 drugih nagrajencih na posebni prireditvi žiriji predstavil dosežke te hiše. Svojo odločitev je sporočila tudi javnost, ki je lahko za svojega favorita glasovala po spletu, je še povedala predstavnica za stike z javnostjo pri Plečnikovi hiši Maja Kovač.

P. G.