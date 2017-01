Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pravljico sta pisateljica Svetlana Makarovič in ilustrator Marjan Manček posvetila otrokom s cerebralno paralizo. Spomniti sta nas hotela, da gibanje jemljemo za samoumevno, vse dokler se ne ustavi. Foto: PTL / Sunčan Stone V predstavi "bomo odkrivali gibanje na novo," obljubljajo ustvarjalci. Foto: PTL / Sunčan Stone Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Plesne predstava, posvečena "veveričkom, ki ne morejo skakati"

V Plesnem teatru Ljubljana predstava na temo drugačnosti

28. januar 2017 ob 13:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Plesnem teatru Ljubljana bodo popoldne v sklopu festivala Bobri premierno uprizorili plesno-glasbeno-gledališko predstavo Veveriček posebne sorte, ki je nastala po predlogi zgodbe Svetlane Makarovič v režiji Ivane Djilas in produkciji PTL. Veveriček posebne sorte je plesna predstava o lepoti, ki se rodi iz omejenosti.

Predstava tematizira človeško zmožnost, da je ustvarjalen, četudi ni popoln, so zapisali v PTL. Spomnili so, da sta pravljico pisateljica Svetlana Makarovič in ilustrator Marjan Manček posvetila otrokom s cerebralno paralizo. V njej sta želela mlade bralce opozoriti, da ljudje gibanje jemljemo za samoumevno, vse dokler se ne ustavi.

Tudi veveriček, ki ne more skakati, je dragocen za gozd

Prizorišče predstave je gozd, kjer je najpomembnejše gibanje. Za mamo veverico in njene male veveričke ni pomembnejšega od skakanja z veje na vejo, tekanja in lovljenja. Vse dokler se ne rodi poseben veveriček, ki ga tačke ne ubogajo. Veveriček, ki ne more skakati tako kot vsi ostali, je sprva zaradi drugačnosti izključen, a kmalu prav on spremeni gozd. Nauči se šteti lešnike, napovedovati vreme po oblakih, peti in celo pripovedovati pravljice. In tako tudi on dobi svoje prav posebno mesto v gozdu.

Za koreografijo je poskrbela Maša Kagao Knez, za avtorsko glasbo Blaž Celarec. V predstavi igrajo Maša Kagao Knez, Blaž Celarec, Vito Weis in Joseph Nzobandora-Jose, ki se podpisujejo tudi kot soustvarjalci. Za sceno je poskrbela Ajda Vogelnik, kostumografinja je Barbara Stupica.

Ivana Djilas je režiserka, ki je zrežirala že okoli 50 gledaliških predstav v skoraj vseh slovenskih profesionalnih gledališčih, od teh polovico za otroke in mladino. Njeno gledališko delo je zelo raznoliko, v njem rada uporablja različna izrazna sredstva in meša odrske žanre: lutkovne, glasbene, plesne, pripovedne, a vedno z značilno poetiko režiserke, katere rokopis je jasno prepoznaven, so še zapisali v plesnem teatru.

Veveričku se lahko v gozdu pridružite danes ob 17.00, v nedeljo ob 11.00 in 17.00 ter v ponedeljek, spet ob petih popoldne.

A. J.