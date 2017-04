Po 10 letih Pečečnik lahko začne z delom - če mu uspe s prebivalci Fondovih blokov

Agencija za okolje (Arso) je družbi Bežigrajski športni park poslovneža Joca Pečečnika po 10 letih birokratskih postopkov le izdala okoljevarstveno soglasje za obnovo Plečnikovega stadiona v Ljubljani.

Z agencije (Arso) so sporočili, da so v ponovnem postopku, potem ko je upravno sodišče pred dvema tednoma odpravilo Arsovo odločbo, s katero je bilo okoljevarstveno soglasje za gradnjo Bežigrajskega športnega parka (BŠP) zavrnjeno, družbi le izdali okoljevarstveno dovoljenje.



Za to so se odločili, so zapisali v sporočilu za javnost, ker je BŠP v zadnji predloženi dokumentaciji odpravil prekomerno obremenjenost s hrupom z drugačnim načinom gradnje. Vendar pa soglasje prihaja s kopico omejitev, kot je omejitev dela na osem ur dnevno, prepoved 2. faze gradnje v zimskih mesecih, ugašanje gradbene mehanizacije, ko stoji, prekinitev gradbenih del ob močnem deževju in še kopica drugih.

Vendar, piše STA, se mora razrešiti še vprašanje lastništva zemljišča med stadionom in Fondovimi bloki, ki ga je občina vložila v projekt in za katero že od konca leta 2009 teče postopek na sodišču. V njem naj bi odločili, ali je zemljišče res last občine in ali gre za pripadajoče zemljišče, kot trdijo stanovalci Fondovih blokov.

Podaljšanje in podražitev projekta

Pečečnik je doslej po lastnih besedah vložil že 20 milijonov evrov, zaradi spremenjenega načina dela pa je lani napovedal, da bo projekt namesto 253 stal 277 milijonov evrov. Po Pečečnikovih besedah Arso ni imel pravno-formalno utemeljenih razlogov, da soglasja ne izda, zato tudi nosi glavno odgovornost za to, da projekt prenove stadiona stoji.

Za projekt prenove je družba BŠP leta 2009 na mednarodnem natečaju izbral rešitev biroja GMP iz Berlina. Ta predvideva, da bodo zgodovinske elemente stadiona prenovili in ohranili takšne, kot jih je zasnoval Plečnik. Novi objekti - večnadstropna stavba s hotelom, športna klinika in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje pa bodo fizično in programsko ločeni od obstoječih.

