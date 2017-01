Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Južnokorejska ministrica za kulturo Čo Jun Sun je po aretaciji zaradi črnega seznama ideološko spornih umetnikov odstopila. Foto: EPA Sorodne novice Južna Koreja se opravičuje za "črni seznam" nezaželenih umetnikov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po aretaciji zaradi "črnega seznama" odstopila južnokorejska ministrica za kulturo

Na črni listi se je znašlo devet tisoč umetnikov

21. januar 2017 ob 14:21

Seul - MMC RTV SLO/STA

Južnokorejsko ministrico za kulturo Čo Jun Sun so aretirali zaradi njenega t. i. črnega seznama umetnikov, ki niso bili deležni državne podpore. Premierju je že poslala odstopno izjavo.

Na omenjenem ministričinem črnem seznamu se je zaradi svojih 'nepravilnih' političnih in ideoloških prepričanj znašlo več kot devet tisoč južnokorejskih umetnikov iz filmskega, glasbenega in literarnega sveta. Aretirali so jo zaradi suma zlorabe pooblastil in krive prisege. Kmalu po aretaciji je ministrica za kulturo poslala svojo odstopno izjavo južnokorejskemu premierju Hvang Kjo Ahnu, a za zdaj še ni znano, če bo njen odstop sprejel, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Številni na črni seznam uvrščeni umetniki so podprli opozicijske stranke ali pa kritizirali oziroma se s satiro lotili administracije južnokorejske predsednice Park Geun Hje. Posledično jim je vlada odtegnila denarno podporo za njihove projekte, prav tako naj bi bili pod nadzorom oblasti. Nad južnokorejsko predsednico trenutno visijo obtožbe o korupciji, zlorabi položaja in kršenju ustavnih dolžnosti.

Seznam naročila predsednica?

Številne t. i. črni seznam spominja na cenzuro, ki je v Južni Koreji vladala med 60. in 80. leti preteklega stoletja. Tudi med vladavino diktatorja Park Čung Hija, čigar hči je aktualna predsednica. Nekateri južnokorejski mediji poročajo, da je predsednica naročila oblikovanje seznama, drugi pa, da ga je tudi potrdila.

Poleg naloga za aretacijo ministrice za kulturo je bil izdan tudi nalog za aretacijo bližnjega sodelavca predsednice Kim Ki Čuna. Oba bodo zaslišali tudi v povezavi s korupcijskim škandalom, v katerega naj bi bila vpletena aktualna predsednica.

G. K.