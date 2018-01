Po Damjanovičevem odhodu na čelu Filharmonije Marjetica Mahne

Mahnetova na položaju v.d. direktorice Slovenske filharmonije

3. januar 2018 ob 17:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za kulturo je s 1. januarjem za v.d. direktorice Slovenske filharmonije imenovalo dosedanjo predsednico sveta tega javnega zavoda Marjetico Mahne.

Ta je danes začela prevzemati posle od strokovnih delavcev, v odsotnosti prejšnjega direktorja Damjana Damjanoviča, ki ga je minister za kulturo Tone Peršak razrešil s položaja.

Svet SF je sicer na zadnji izredni seji 28. decembra Damjanoviča pozval, naj najkasneje do četrtka, 4. januarja, do 13.00 opravi primopredajo poslov v SF. Vendar se Damjanovič, kot je povedala Marjetica Mahne, zaenkrat ni odzval.

Začasna rešitev

Marjetica Mahne je bila imenovana za v.d. direktorice do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem razpisu oziroma največ za dobo enega leta. Razpis za direktorja bo objavljen v kratkem, so napovedali na ministrstvu za kulturo.

Na izredni seji sveta SF so zaradi razrešitve predsednice sveta Marjetice Mahne, ki jo je vlada na njeno željo kot članico sveta SF razrešila decembra, izvedli tudi volitve predsednika in podpredsednika sveta.

Spremebe tudi na čelu sveta

Za predsednika je bil soglasno izvoljen Boris Rener, klarinetist in glasbeni menedžer, nekdanji vodja Glasbene produkcije RTV Slovenija in zdaj glasbeni producent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Za njegovo namestnico je bila izvoljena Mojca Menart, nekdaj vodja Založbe ZKP RTV, programska direktorica TV Slovenija, direktorica Založbe kaset in plošč RTV Slovenija, pred leti tudi že poslovna in programska direktorica SF, je potrdila Marjetica Mahne, ki je bila na seji sveta prisotna kot vabljena.

Kot je še povedala, je v vlogi v.d. direktorice tudi že pozdravila zaposlene 1. januarja na sprejemu po novoletnem koncertu.

Minister za kulturo je sicer postopek za Damjanovičevo razrešitev sprožil avgusta, sklep o razrešitvi pa je ministrstvo izdalo oktobra. Damjanovič je na sklep ministrstva sprožil upravni spor in sodišče mu je ugodilo. Vendar se je ministrstvo na sklep upravnega sodišča pritožilo, vrhovno sodišče pa je ugodilo pritožbi ministrstva.

A. J.