Po desetih letih odkrili pozabljeno Banksyjevo poslikavo

Nova lastnika jo bosta "vrnila ljudem"

21. avgust 2017 ob 11:23

London - MMC RTV SLO

V vzhodnem Londonu je spet na plano pokukal slavni Banksyjev grafit Šmrkajočega policaja (Snorting Copper), ki so ga vandali prpleskali in nato lokalne oblasti zagradile.

Šmrkajoči policaj je precej reprezentativen primer Banksyjeve provokativne, a nazorne umetnosti: prikazuje uniformiranega policista, ki na vseh štirih s tal snifa črtico kokaina.

Čeprav je zavarovalnica vrednost podobe ocenila na 1,25 milijona funtov, je nova lastnika ne nameravata prodati; Jonathan Ellis in David Kyte sta na grafit naletela čisto po naključju, potem, ko sta neuporabljeno zgradbo, v kateri je bilo nekdaj javno stranišče, že kupila. Sklenila sta, da bosta umetnino dala obnoviti in jo nato vrnila na prvotno lokacijo v Hackneyu, kjer jo bodo lahko videli mimoidoči.

Uradno odprtje je napovedano za 5. oktober - lokacija bo ista, novi pa bodo varnostni ukrepi. Kos zidu v jeklenem okviru, ki meri dva metra in pol v širino ter meter in pol v višino, tehta dve toni in pol. Pribit bo v betonska tla, zavarovan z okrepljenim steklom in ves čas pod budnim očesom nadzornih kamer.

Altruistična gesta novih lastnikov

"Izjemna stvaritev je," je Ellis komentiral za The Guardian. "Dobila sva že ponudbe za prodajo, ampak bi jo raje vrnila na staro mesto. Mislim, da je prav, da ulično umetnost vrnemo javnosti. Ponosen sem, da imam možnost to tudi narediti."

Policist v kočljivem položaju je sicer zelo znana upodobitev, ki jo marsikdo že na prvi pogled povezuje z Banksyjem, a sled za originalom se je kljub temu v zadnjih letih izgubila. Zdaj je Ellis zdaj rekonstruiral sosledje dogodkov: grafit so najprej deloma poškodovali vandali, nato so ga lokalne oblasti očistile z vodo, nekdo tretji pa ga je spet prepleskal z belo. Nato so ga odgovorni zagradili z lesenimi deskami.

Politični komentar, ki ni po desetih letih nič manj aktualen

Zdaj so restavratorji v Hackneyu izrezali ključni del zidu in ga preselili v delavnico v prvinci Cumbria, kjer so debelo plast bele barve odstranili z različnimi topili in skalpeli. John Brandler, trgovec z umetninami in strokovnjak za Banksyja, je proces obnove videl na lastne oči: "Vrglo me je, ker sem sliko doslej videl le v knjigah ... pokaže nam, kako lahko "nerežimski" umetnik zelo dobro zadane politično poanto. Večina dnevnih stripov je aktualna kak dan ali kak teden .... to pa je političen komentar, ki bo po desetih ali dvajsetih letih enako relevanten."

Brandler verjame v avtentičnost umetnine, saj je navedena v dveh avtoriziranih knjigah o Banksyju, pa tudi lokacija je bila že potrjena. Ironija je po njegovem v tem, da so vsi posegi - plast barve in leseni opaž - umetnino pomagali ohraniti, namesto da bi jo uničili ali skrili.

Kar sicer ne pomeni, da Banksyjeva dela včasih niso žrtev podobnegavandalizma ali cenzure. Pred tremi leti se je v malem mestu Clacton-on-Sea pojavil grafit treh golobov, ki so držali transparente proti imigraciji; ker se je lokalnim prebivalcem zdel rasističen, so ga oblasti odstranile.

Banksy, ki samega sebe opiše kot "kvalitetnega vandala", je kljub številnim poskusom razkrinkanja doslej uspel ohraniti svojo anonimnost. S svojimi poslikavami in grafiti praviloma brije norce iz figur oblasti in simbolov moči. Prejšnji mesec so v veliki anketi Britanci njegovo Deklico z balonom izbrali za najbolj priljubljeno domačo umetnino (prehitela je platna mojstrov, kakršna sta Constable ali Turner).

A. J.