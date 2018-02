Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Serija Downton Abbey je v šestih sezonah osvojila tri zlate globuse in celo kopico emmyjev. Na fotografiji Julian Fellowes z zvezdama nadaljevanke Elizabeth McGovern in Hughom Bonnevillom. Foto: EPA Karikatura iz leta 1879 s podobo železničarskega magnata Vanderbilta kot modernega rodoškega kolosa, enega izmed sedmih čudes antičnega sveta. Foto: Wikipedia Nova serija bo sledila dvema znanima družinama - Astorjevim, ki se želijo povzpeti po družbeni lestvici, in Vanderbiltovim, ki se upirajo "novemu denarju". Na sliki mogočnega kompleksa Williama Henryja Vanderbilta, ki si ga je družina v New Yorku postavila leta 1882. Danes stavbe ni več, saj je bila porušena leta 1927. Foto: Wikipedia Dodaj v

Po Downton Abbey med bogate družine ameriške pozlačene dobe

NBC-jeva zgodovinska drama bo končana leta 2019

3. februar 2018 ob 16:17

New York - MMC RTV SLO, STA

Prihodnje leto bo idejni oče nagrajene serije Downton Abbey, Julian Fellowes, dočakal izpolnitev svojih sanj. Na male zaslone bo prišel njegov naslednji projekt, desetdnevna drama The Gilded Age, s katero se še enkrat vrača v zgodovino, vendar tokrat na drugo stran Atlantika.

Čeprav bo nova serija The Gilded Age (Pozlačena doba), ki jo je odkupila ameriška televizija NBC, potekala v drugačnem okolju in času, se bo na neki način vseeno ukvarjala s podobno tematiko kot Downton Abbey. Tudi tokrat bodo protagonisti soočeni z izginevanjem neke dobe in nastopom novega časa.

Če je bila zgodba serije Downton Abbey postavljena v leta okrog prve svetovne vojne, spopada, ki je v več pogledih za vselej spremenil svet, je v The Gilded Age Fellowes čas zavrtel še nekaj desetletij nazaj.

Korupcija in nepravičnosti pod tanko plastjo pozlate

Zgodba se bo dogajala v New Yorku konec 19. stoletja, obdobju, ki ga Fellowes že nekaj časa strastno proučuje. Gre za zadnja tri desetletja stoletja, ki se jih še danes drži poimenovanje, s katerim je čas kritično označil Mark Twain. Pozlačena doba je naslov njegovega romana iz leta 1873 (The Gilded Age: A Tale of Today), v katerem je pisatelj satirično orisal dobo velikih družbenih nepravičnosti in političnih spletk, zamaskiranih s tanko plastjo pozlate.

Fellowes v ospredje serije postavlja dve družini – ena je predstavnica dobe, ki se izteka, druga časa, ki prihaja. Astorjevi se želijo povzpeti po družbeni lestvici, Vanderbiltovi, nekoč najbogatejša družina v Ameriki, pa se upirajo "novemu denarju", ki prispe v mesto.

"Ne bi mogel biti bolj navdušen in vznemirjen," je priznal in izrazil zadovoljstvo, da bo lahko del "bogate in pestre ameriške zgodovine" prenesel na televizijske zaslone pred "moderno občinstvo". Fellowsova nova serija že dolgo ni več skrivnost. O njej je govoril še, preden se je Downton Abbey leta 2015 dokončno poslovil z malih zaslonov, z NBC-jem pa jo snuje že od leta 2012.

Skoraj 15 let družine Crawley

Serijo Downton Abbey, ki je nastajala pod okriljem BBC-ja, je Fellowes v prepričanju, da je treba dobre stvari končati takrat, ko so v prednosti, sklenil s koncem šeste sezone. Pripovedovala je o družini Crawley in ji sledila od leta 1912 - zgodba se začne na dan po zgodovinski potopitvi Titanika v noči s 14. na 15. april, pa vse do leta 1926. Raziskuje nikoli preproste odnose med gospodo in njeno služinčadjo, ki jih zaznamuje cela kopica spletk, ljubezenskih in drugih zapletov.

Življenje grofa in grofice Granthama Roberta in Core Crawley, ki sta ju upodobila Hugh Bonneville in Elizabeth McGovern, so gledalci britanske televizije in kmalu tudi tisti z drugih koncev sveta spremljali od leta 2010. V vlogi grofice Violet z ostrim jezikom je nastopila Maggie Smith, hčere Edith, Mary in Sibyl so bile Laura Carmichael, Michelle Dockery in Jessica Brown Findlay. Butlerja je upodobil Rob James-Collier, osrednji ljubezenski zgodbi med služabnikoma Anno in Johnom ter Carsonom in gospo Hughes pa so odigrali Joanne Froggat in Brendan Coyle oziroma Jim Carter in Phyllis Logan.

Najbolje ocenjena nadaljevanka leta 2011

Downton Abbey je dobil celo svoje mesto v Guinnessovi knjigi rekordov kot med kritiki najbolje ocenjena nadaljevanka leta 2011, pri čemer je premagala prav tako odmevni seriji Oglaševalci (Mad Men) in Sodobna družina (Modern Family).

M. K.