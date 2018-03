Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pablo Picasso je sliko Počitek (Marie-Thérèse Walter) oziroma v izvirniku Le Repos (Marie-Thérèse Walter) ustvaril leta 1932. In prav na to leto v umetnikovem življenju se osredotoča razstava 'Picasso 1932 - Ljubezen, slava, tragedija', ki bo v Tate Modern v Londonu na ogled med 8. marcem in 9. septembrom. Foto: Wikipedia Slikar, grafik in kipar Pablo Picasso (1881-1973) velja za enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja. Foto: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Dora Maar, VEGAP Sorodne novice Picassova muza in ljubimka podrla evropski rekord Dodaj v

Po evropskem rekordu gre na dražbo še en portret Picassove ljubimke

Umetnikova muza in ljubica Marie-Therese Walter

6. marec 2018 ob 10:58

London - MMC RTV SLO, STA

Po tem ko so v Londonu za 50 milijonov funtov (56 milijonov evrov) prodali sliko Pabla Picassa, na kateri je upodobil Marie-Therese Walter, gre spomladi na dražbo še ena upodobitev te umetnikove muze in ljubice.

Portret Ženska z baretko in v karirasti obleki (Marie-Therese Walter) oziroma v izvirniku Femme au Béret et à la Robe Quadrillée (Marie-Thérèse Walter) iz leta 1937 so prodali na nedavni dražbi pri Sotheby'su. Novi lastnik portreta sicer ni znan, je pa cena podrla rekord za najdražjo na dražbi prodano sliko v Evropi. Zdaj so napovedali še dražbo slike umetnikove ljubimke pri počitku, ki datira v leto 1932.

Pablo Picasso je rad upodabljal Marie-Therese Walter, s katero se je v ljubezensko razmerje spustil okoli leta 1927. Umetnik, ki je bil tedaj poročen z Olgo Koklovo, je Marie-Therese Walter spoznal, ko ji je bilo 17 let. Začela sta razmerje, ki sta ga skrivala do leta 1932. Leta 1935 je Marie-Therese Walter rodila hčerko Mayo, Picasso pa je tedaj že imel drugo ljubico, Doro Maar. Leta 1977 je Marie-Therese Walter storila samomor.

Umetnikovo razburljivo leto 1932

Slika Počitek (Marie-Thérèse Walter) oziroma v izvirniku Le Repos (Marie-Thérèse Walter) datira v čas, ko je bilo umetnikovo ustvarjanje na vrhuncu, na dražbi pa jo bodo poskusili prodati v času prve velike samostojne razstave o Picassu v londonski galeriji Tate Modern, ki se bo osredotočila prav na leto 1932. Razstava Picasso 1932 - Ljubezen, slava, tragedija bo na ogled med 8. marcem in 9. septembrom.

Priljubljenost Picassovih ženskih figur

Pri dražbenih hišah nasploh opažajo izrazito naklonjenost Picassovim ženskim figuram, zlasti figuralnemu delu slikarjevega poznejšega obdobja. Prav tako je zadnja leta vse več zanimanja za osebne, biografske vidike umetnikovega življenja. Sicer pa je Picasso v svojem 91 let dolgem življenju ustvaril neverjetno veliko število umetnin.

Za sliko, ki jo bodo na dražbo ponudili 14. maja, si pri dražbeni hiši Sotheby's nadejajo iztržiti manj kot za portret z baretko - med 20 in 24 milijonov evrov. Še prej pa bo portret na ogled v Hong Kongu, Londonu in Los Angelesu, nato se bo spet vrnila v New York, kjer bo na ogled od 4. maja.

