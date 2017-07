Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Daniel Craig se bo v Bonda prelevil petič, pred tem ga je namreč upodobil v filmih Casino Royale, Kvantum sočutja, Skyfall in Spectre. Foto: EPA Novi celovečerec o najbolj znanem filmskem tajnem agentu Jamesu Bondu bodo konec leta snemali v Dubrovniku. Foto: Reuters Sorodne novice Nova bondijada bo po kinematografih "špijonirala" čez dobri dve leti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po Igri prestolov in Vojni zvezd bo Dubrovnik kulisa še novemu Bondu

Snemali bodo tudi v južni Franciji in na Japonskem

31. julij 2017 ob 20:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Očitno so bila pogajanja, o katerih je nekdanji župan Dubrovnika govoril februarja, uspešna. Konec leta naj bi namreč v tem hrvaškem zgodovinskem mestu snemali prizore najnovejše bondiade. Kot je znano, se kljub drugačnim napovedim, v vlogo tajnega agenta vrača Daniele Craig.

Ena najbolj priljubljenih vohunskih filmskih franšiz bo prihodnje leto dobila že 25. nadaljevanje. Zgodba novega Bonda bo temeljila na knjigi Never Dream of Dying ameriškega avtorja Raymonda Bensona, delovni naslov pa je Shatterhand.

Med zgodovinskimi zidovi Dubrovnika so kulise za svoje zgodbe našle že številne filmske in televizijske ekipe, med najbolj odmevnimi zvezdniškimi obiski mesta je v zadnjih letih postanek ustvarjalcev serije Igra prestolov. Da so si potencialne lokacije v mestu ogledali tudi producenti franšize o najbolj znanem britanskem agentu, je nekdanji župan Dubrovnika Andro Vlahušić razkril že februarja, ko je novinarjem omenil, da so pogajanja o snemanju v sklepni fazi.

Craig si je vendarle premislil

Bonda bo najnovejši lov tudi tokrat popeljal na različne konce sveta, zato bo Dubrovnik le ena od njegovih postojank, snemanje pa bo med drugim potekalo še na jugu Francije in na Japonskem. Scenaristi pričakujejo, da bo šlo za uspešno nadaljevanje prejšnjega filma Spectre. Tokrat se bo agent 007, petič v podobi 49-letnega Daniela Craiga, zoperstavil slepemu genialnemu kriminalcu, ki je na čelu zločinske organizacije Unija.

Ljubitelji Jamesa Bonda Bensonovo pisanje dobro poznajo, saj je avtor kar nekaj knjig, na katerih so posneli filme franšize, in sicer Jutri nikoli ne umre, Umri kdaj drugič in Vse in še svet, ko je Bonda igral Craigov predhodnik Pierce Brosnan.

Poleg Igre prestolov, ki je po enoletnem premoru številne gledalce po vsem svetu s sedmo sezono še enkrat priklenila pred male zaslone, je bil Dubrovnik tudi prizorišče spektaklov, kot je Robin Hood in Vojna zvezd.

M. K.