Po novem tudi scenariji za Igro prestolov v nemilosti hekerjev

Ukradeni in objavljeni scenariji za prihodnje epizode

1. avgust 2017 ob 11:29

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

"Pozdrav vsemu človeštvu. Dogaja se največja kraja informacij v računalniški dobi. Za koga gre? Oh, pozabil sem povedati. Za HBO in Igro prestolov ...!!!!! Lahko se veselite, da ste pionirji, ki ste priča temu. Uživajte in širite naprej."

Gre za zapis hekerja ali hekerjev, ki so ukradli in objavili na spletu scenarije za prihodnje epizode televizijske serije Igra prestolov (Game of Thrones). HBO je potrdil, da je prišlo do vdora v njihov sistem, ki je omogočil krajo in objavo scenarijev.

Še več ukradenega materiala pri hekerjih

"Nemudoma smo sprožili preiskavo. Sodelujemo s policijo in podjetjem za kibernetsko varnost. Zaščita podatkov je za HBO prednostna naloga. Odgovornost za zaščito naših podatkov jemljemo resno," je sporočila televizija HBO.

Hekerji, ki so krajo sporočili v nedeljo z anonimnim pismom novinarjem, obenem grozijo, da bodo objavili še več ukradenega materiala.

Zgolj še en v nizu vdorov v zadnjem času

Spomnimo, da so si v maju peti del franšize Pirati s Karibov prisvojili hekerji, ki so zahtevali odkupnino od studia Disney. V nasprotnem primeru so zagrozili s postopnim objavljanjem na spletu, če jim Disney ne izplača odkupnine, je takrat poročal filmski blog Deadline.

Še predtem, natančneje v zadnjih dneh aprila, pa je v roke skupine hekerjev, ki se je poimenovala The Dark Overlord, padla tudi peta sezona nadaljevanke Oranžna je nova črna (Orange Is The New Black). Hekerska skupina je sprva od Netflixa zahtevala odkupnino, nato pa je scenarije objavila na spletu.

Ista skupina se je pred časom dokopala tudi do nadaljevank Preiskovalci na delu: NCIS Los Angeles (NCIS: Los Angeles), Portlandia in Novo dekle (New Girl).

P. G.