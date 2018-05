Po obtožbah spolnega nadlegovanja pisatelj Junot Díaz odstopil kot predsednik komisije za Pulitzerjevo nagrado

Upravni odbor Pulitzerjeve nagrade bo preiskal navedbe proti pisatelju

14. maj 2018 ob 20:22

New York - MMC RTV SLO

Dominikansko-ameriški pisatelj Junot Díaz, na katerega se je od začetka maja zgrnilo več obtožb spolnega nadlegovanja, prevzema odgovornost za svoja pretekla dejanja in odstopa kot predsednik komisije za Pulitzerjevo nagrado.

Ob njegovi najavi odstopa so se oglasili tudi iz upravnega odbora Pulitzerjeve nagrade, v katerem so javno oznanili, da bodo preiskali obtožbe proti njihovemu članu Díazu, Pulitzerjevemu nagrajencu.

Ostal bo v upravnem odboru

Díaz je pozdravil preiskavo Pulitzerjevega odbora in bo v celoti sodeloval z njimi, je v izjavi navedla organizacija Pulitzerjeva nagrada. 49-letni pisatelj, ki je bil za predsednika komisije za Pulitzerjevo nagrado izvoljen šele aprila letos, od svoje funkcije po navedbah BBC-ja sicer odstopa, vendar pa bo ostal del njihovega upravnega odbora.

Preiskavam so se pridružili tudi na inštitutu za tehnologije v Massachusettsu, znanem kot MIT, kjer je Díaz profesor, poroča Guardian. Obenem pa je cambriška javna knjižnica prejšnjo sredo odpovedala predpoletni dogodek v njihovi knjižnici, kamor so kot osrednjega gosta povabili pisatelja.

Žrtev in obtoženi

Pisatelj, slavljen kot avtor, ki v svojih knjižnih delih s posebno občutljivostjo piše o bolečini spolnega nasilja, je bil pred kratkim obtožen spolnega nadlegovanja. To je završalo med javnostjo tudi zato, ker je bil predtem sam na strani žrtev spolnega nadlegovanja - pred mesecem dni je namreč v avtobiografskem eseju za New Yorker z naslovom The Silence (Tišina) razkril, da je bil pri osmih letih žrtev posilstva.

Prva ga je spolnega nadlegovanja obtožila pisateljica Zinzi Clemmons s trditvijo, da jo je prisilno poljubljal pred šestimi leti, ko je bila študentka. O svoji izkušnji s pisateljskim kolegom je spregovorila na Twitterju, kjer se je kampanja #jaztudi tudi sicer začela. Díaz ji je odgovoril, da je moške nujno naučiti o privoljenjih.

"Še zdaleč ne edina"

"Poslušam in učim se od zgodb žensk in od kulturnega gibanja, ki bi se moralo začeti že zdavnaj. Še naprej moramo moške učiti o privoljenju in mejah," je med drugim zapisal. Pisatelja sta se kmalu zatem srečala na literarnem večeru, kjer ga je Clemmonsova iz občinstva vprašala, zakaj v svojem nedavnem eseju za New Yorker ni napisal več o svoji lastni zgodovini neprimernega vedenja. Nato je ponovila svojo trditev z družbenih medijev in dodala, da še zdaleč ni edina, ki jo je priljubljeni avtor spolno nadlegoval.

Roman Kratko, čudovito življenje Oscarja Waa

Junot Díaz je leta 2008 dobil pulitzerja za leposlovje, in sicer za roman Kratko, čudovito življenje Oscarja Waa, zgodbo o fantu, ki odrašča v nasilni družini v New Jerseyju. Knjigo je v slovenščino prevedla Alenka Bole Vrabec.

Pulitzerjeva nagrada je ameriška nagrada, najvišje priznanje za novinarski tisk, literarne dosežke ali skladateljstvo v ZDA. Vsako leto nagrade podelijo v New Yorku pod okriljem Univerze Columbia.

N. Š.