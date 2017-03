Po Pahorju in Peskovi bodeža neža tokrat Angelci Likovič

Med nominiranci je bil tudi Zmago Jelinčič

8. marec 2017 ob 13:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Dobitnica bodeče neže za najbolj seksistično izjavo lanskega leta je predstavnica Gibanja za otroke in družine Angelca Likovič. Isto število glasov sta dobili dve njeni izjavi.

Nagrado so podelili v torek v okviru mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. Letos je najbolj seksistično izjavo na sami razglasitvi izbiralo občinstvo izmed petih izjav, ki so bile najviše uvrščene na spletnem glasovanju.

Prvo izjavo je Likovičeva podala v oddaji Tarča na temo splava. "Resnično vsak otrok je spočet z ljubeznijo, razen tisti, ki so posiljeni. So pa nekatere ženske posiljene, ampak tudi tem posiljenim ženskam je treba pomagati, da rodijo otroke, ker bodo potem srečne, tiste posiljevalce pa lahko kaznujemo, od ena do deset let zapora," je takrat izjavila.

Po mnenju organizatorjev ta izjava žensko postavlja na mesto stroja, ki ima nalogo in dolžnost, da rojeva otroke. "Edino to naj bi ženske tudi osrečilo, ne glede na okoliščine. Ta citat žali in ponižuje še posebej tiste ženske, ki so naredile splav," so zapisali.

"Ženska kot maternica"

Tudi druga izjava Likovičeve je bila na temo splava, v oddaji Dobro jutro: "Poglejte, kaj je Merklova v Nemčiji naredila, ker nima nobene reprodukcije, koliko ljudi iz tujine je potegnila. Mi se borimo za to, da bomo imeli naše potomce s slovenskimi koreninami, zato podpiramo vse mamice, da rodijo, tudi posiljene. Poglejte, drage moje gospe, če bi vaše mame naredile splav, vas ne bi bilo danes tukaj, tudi mene ne, zato sem jaz proti splavu."

Gre za izjavo, ki zanika ustavno pravico žensk z namenom širjenja etnonacionalistične propagande, pa so zapisali v drugi utemeljitvi. "Žensko postavlja v vlogo maternice naroda. Poleg tega avtorica izjave na priljuden način nagovarja ženske, ki so zanosile, med njimi tudi tiste, katerih nosečnost je posledica hude spolne zlorabe, kot mamice, čeprav se vloga matere družbeno začne šele po rojstvu otroka," so še dodali.

Med finalisti za najbolj seksistično izjavo lanskega leta so bili še tekmovalec šova Kmetija Denis Toplak, pisec in glasbenik Luj Šprohar in politik Zmago Jelinčič.

Lani sta bila dobitnika bodeče neže predsednik republike Borut Pahor in TV-voditeljica Rosvita Pesek. Pahor z izjavo "Ajde miška mala, gremo! To mi deli, to mi deli", Peskova pa z izjavo "Poenostavite za ženske, lepo prosim".

A. Č.