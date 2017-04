Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Ob tranzitni obalni cesti na razgledni točki zahodno od Izole je v šestdesetih nastalo turistično naselje Belveder. Mihevc je izkoristil izjemno lego tudi v arhitekturi, saj je prostorska usmeritev osredotočena na pogled na morje. Foto: Beletrina Mihevc je prenovil tudi hotel Adria – Konvent v Ankaranu, nekdanji benediktinski samostan. Prvotno arhitekturo je pustil nedotaknjeno, dodal pa je prepoznavne avtorske rešitve, ki so obogatile turistično ponudbo in storitev. Na fotografiji arkadni hodnik ob terasi, ki je še danes ena najlepših na Obali. Foto: Beletrina Umirjeno arhitekturo izžareva ankaranski gostinski paviljon na plaži med obalno promenado in obalo. Mihevc je navdih iskal v tradicionalnem ljudskem stavbarstvu. Na sliki severna stran Taveren z okenskimi odprtinami, ki jo krasijo fugirane opeke. Foto: Beletrina "Profesor Mihevc je to razvijal od vsega začetka, se pravi kombinacijo lastnosti vile, terase, ne velike višine, gostote, razčlenjeno in s temi tipi je zgradil veliko število stanovanj v Izoli, Semedeli, v Kopru, Luciji. Povsod se je to prijelo. Tudi je blizu primorskemu vzdušju, primorski arhitekturi, to je vse z regionalnem naglasom bilo zamišljeno in isto je to vpeljal tudi v turizmu. Janez Kresal Hotel Lucija je bil zgrajen v času, ko je bila ravninska lokacija še gola. Mihevc je kar se da nežno spremenil krajinsko podobo in zgradbe postavil razčlenjeno in podolgovatem pasu. Foto: Beletrina Prva celovita predstavitev Mihevčevega opusa je izšla ob 105-letnici arhitektovega rojstva. Foto: Beletrina Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po poteh zapuščine arhitekta Mihevca, ki je zgradil nov Portorož

Novi monografija Edo Mihevc – Izbrana dela

20. april 2017 ob 16:41

Koper - MMC RTV SLO

Za urbanistično in arhitekturno podobo naše obale ima največ zaslug vsestranski ustvarjalec Edo Mihevc. Postavil je temelje urbanističnega urejanja slovenske obale, Kopra, Izole in vseh turističnih območij.

Ob 105. obletnici Mihevčevega rojstva so pri založbi Beletrina izdali monografijo, v kateri je prvič celovito predstavljeno njegovo bogato delo, ki je dalo slovenskemu Primorju regionalno identiteto.

Vzpon turizma v novi Jugoslaviji

Dvajset let po drugi svetovni vojni je v novi Jugoslaviji napočil čas za vzpon turizma. Leta 1967 naredijo urbanistični plan pristanišča rož. Ta koncept naj bi bil preprost. Zgradbe naj med seboj ne bi bile sklenjene, naj ne bi presegale višine starega hotela Palace in ohranil naj bi se značaj vrtnega turističnega mesta. Potem načelu so zgradili devet stolpičastih stolpnic, hotelov, ki se panoramsko kažejo kot novi Portorož.

Hoteli Riviera, Slovenija, novi Palace, depandanse Jadranka, Apollo, Mirna, Neptun, prenova kopališča s trgovskima zgradbama, paviljonom na plaži ter kavarne in restavracije s terasami in plesišči so bile uresničene Mihevčeve vizije, ki so prinesle rojstvo regionalnega modernizma v slovenskem Primorju. Osrednji del Portoroža so povezovali poenoteni elementi korčastih streh, intenzivnih barvnih fasad, belega istrskega kamna ter belih ograj in oken.

Obdobje še brez črnih gradenj

Avtor monografije Janez Kresal, Mihevčev študent in eden zadnjih njegovih sodelavcev: "Tako da je bilo v urbanističnem smislu slovensko primorje, obala izredno lepo pokrita na vseh nivojih. Za posledico tega je pa, da obala ni poznala črnih gradenj, da se je obalni pas ohranil za javno rabo, ni bil napaden z raznimi interesi. To je mogoče eden večjih dosežkov, ki ga danes vidimo kot samoumevnega. Je pa to bilo zaradi trdega in doslednega dela tudi zaradi njegove razmeroma velike moči na začetku, ki jo je imel nad temi projektantskimi urbanističnimi procesi."

Mihevc je uresničil tudi zamisel o prestižnem hotelu na izpostavljenem griču med Portorožem in Lucijo, hotelu Metropol, ki uresničuje drugi razcvet Portoroža. Ponavljajoče mehke oblike kiparsko oblikovanega hotela se približujejo zakonitostim morskega valovanja in sveta navtike. Arhitekt podpisuje tudi avditorij in letno gledališče Portorož, ki je prinesel pomembno dopolnitev turistične ponudbe.

Urbanistični motiv zelenega koridorja

Kresal še zapiše: "Povezovalni urbanistični motiv je zeleni koridor z obalno avenijo kot sorodno prometnico, ki dovoljuje različne prilagoditve, parkiranje, postajališča, varne prehode s presledkom. Mediteranska vegetacija ob cesti in ob njenem sredinskem pasu povezuje tudi vse preostale zelenice in parke. Podobno kot učinkuje zelenje, ki spreminja vodotoke." Takšen biotopski koncept naj bi spremljal celotno slovensko riviero od Pirana do Lucije, a se je le deloma obdržal. "Se pravi, uporablja naj se lokalno gradivo, uporabljajo naj se arhitekturni materiali, ki so doma v ljudskem stavbarstvu in uporablja naj se tudi način življenja, se pravi primorski, mediteranski način, ki terja drugačen pristop, pogled na morje, burja, filigramska obala, vse to v to sodi. In pa seveda mnoštvo zunanjih prostorov, pergole, arkade, altane, vse te terase, pokrite, drugačne. Vse to je potem sestavni del te arhitekture," v intervjuji pove avtor monografije.

Belveder zgrajen v šestih mesecih

Mihevčevo je tudi turistično naselje Belveder. V restavraciji, ki je bila zgrajena najprej, se ponuja eden najlepših pogledov na Izolo. Zasnovana je tako, da je notranjost hkrati tudi zunanjost. Eden od razlogov za asketsko gradnjo pa je bil v časovni stiski. Od idejne zasnove načrta do uporabe novega objekta je bilo zgolj šest mesecev.

Mihevc je zasnoval tudi urbanistični načrt piranskega polotoka s hotelom Punta, turistični kompleks Simonovo zaliv s hotelom Marina. V regionalnem načrtu slovenske obale je Koper videl kot slovensko obmorsko metropolo.

Ena prvih urbanističnih realizacij Eda Mihevca je bil turistični kompleks Ankaran. Značilnost te arhitekture je, da se nahaja daleč proč od obale. To načelo si je Mihevc težko izbojeval, saj so ljudje želeli počitnikovati tik ob morju. A je le tako ohranil priobalni pas.

Presežen vzorec sindikalnih počitniških naselij

"S pospešenim razvojem turistične izgradnje v začetku šestdesetih let je bil presežen vzorec počitniškega naselja, ki je ustrezal sindikalnemu turizmu. Mihevc je zato zasnoval nov tip nastanitvene izgradnje, ki jo lahko imenujemo depandansa, motel ali paviljon. Mihevčev paviljon tako prepoznamo po zunanjem hodniku in enem zunanjem stopnišču. Zgradbe imajo praviloma eno nadstropje in so obrnjene proti morju," beremo v monografiji.

Arhitekt Edo Mihevc je odločno stopil na slovensko arhitekturno sceno v pravem času. Kljub pritiskom je uspel razviti prepoznaven avtorski jezik, pri katerem pa ni pozabil na mediteransko izročilo.

Nataša Mihelič, Televizija Slovenija