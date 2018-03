Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Serija Narcos je zasvojila številne ljubitelj zgodb o nasilju, mamilih in megalomanskih kriminalcih. Na podobno ciljno občinstvo zdaj cilja mehanizem, ki ga bodo začeli predvajati v petek. Foto: IMDb Korupcija je norma. Ta mehanizem nima ideologije in obstaja tako na levici kot na desnici. Jose Padilha Jose Padilha je leta 2009 za kriminalno dramo Elitni odred (Tropa de Elite) osvojil zlatega medveda na Berlinalu. Foto: IMDb Sorodne novice Brazilski film - od zaleta novega vala do festivalskih klasik

Po seriji Narcos še spust v brazilsko gangstersko podzemlje

Trend kriminalnih serij ni več omejen na Skandinavijo

22. marec 2018 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Brazilska korupcijska afera, ki je s položajev odstranila veljake, zaznamovala dva predsedniška mandata in pritegnila pozornost svetovne javnosti, bo zdaj, še preden vemo, kako se bo preiskava končala, zaživela še kot Netflixova serija.

Brazilski režiser Jose Padilha, ki ga poznamo predvsem po Elitnem odredu in mamilarski seriji Narcos, pri kateri je bil režiser in izvršni producent, svoj kritični pogled spet obrača v domovino: s serijo O Mecanismo (Mehanizem), ki prihaja na Netflix, bi ljudi rad opozoril, da korupcija v Braziliji ni krivda ene same stranke ali skorumpiranega politika.

"Brazilija in celo tuji mediji so postali žrtev ideološke bitke, ki z resničnim svetom nima nobene prave zveze," je prepričan Padilha. "Tukaj v resnici obstaja mehanizem, ki ustvarja politično strukturo. Serija zavzame stališče, da pri tem ne gre za ideologijo."

Mehanizem nas v prvi epizodi postavi v čas približno deset let pred zloglasno "operacijo Avtopralnica", v leto 2003, ko zvezna policija na jugu države preiskuje afero s pranjem denarja, a ji ključni osumljenec spolzi med prsti. Postopoma se razkrije široka mreža podkupovanja, v katero so vpleteni politiki, gradbena podjetja in naftna družba Petrobras (v seriji: Petrobrasil), ki je v državni lasti.

Čeprav se je v medijih veliko govorilo o "neustrašnih" tožilcih in sodnikih, ki so se soočili z brezsramno korupcijo, pa bi Padilha raje osvetlil delo navadnih policistov, ki so veliko nižje na hierarhični lestvici in nikoli niso dobili pravega priznanja.

Ena izmed protagonistk serije je policijska agentka Verena Cardoni - njen lik je menda poklon resnični agentki Eriki Mareni, katere delo je pripeljalo do prve aretacije enega izmed prvih mož Petrobrasa. (Že leta 2015 je napovedovala, da bo Avtopralnica najobsežnejša brazilska preiskava pranja denarja v zgodovini, kar se je izkazalo za resnično.)

"Ljudje slabo prenašajo resnico"

Brazilsko javnost je preiskava povlekla v neskončen cikel apatije: mastne naslovnice sprožajo prepire na družbenih omrežjih in v javnem življenju, vse dokler jih ne zamenjajo nove sočne podrobnosti. "Ne moremo kriviti glasnika. Težava je v tem, da se Brazilci na resnico odzivajo na najslabši mogoči način: po sredini se bodo razdelili na radikalne levičarje in desničarje."

Afera bo jeseni verjetno zasenčila tudi predsedniške volitve; nekateri analitiki napovedujejo, da bi na koncu lahko zmagal kak skrajno neortodoksen kandidat, denimo desničarski kongresnik Jair Bolsonaro. Padilha sicer upa, da se bo na predsedniški položaj zavihtel zmeren, pošten in netradicionalen kandidat.

O Mecanismo, ki bo naročnikom Netflixa dosegljiv od petka naprej, je ekranizacija knjige izpod peresa Vladimirja Netta; za novi format jo je priredila scenaristka Elena Soarez. Ker bi režiser serijo rad snemal, "dokler bo v Braziliji vladala korupcija", napoveduje, da nas čaka še kar nekaj sezon.

