Po Simpsonovih in Futurami Matt Groening išče nove animirane svetove

Seli se pod okrilje Netflixa

26. julij 2017 ob 11:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Matt Groening se iz Springfielda seli v fantazijski srednji vek: avtor kultne serije Simpsonovi bo za Netflix ustvaril nov animiran projekt, Disenchantment.

Razočaranje bo animirana pripoved za odrasle o o princeski Bean - glas ji bo posojala Abbi Jacobson (Broad City), njenem palčkastem prijatelju Elfu (Nat Faxon) in "osebnem demonu" Luci (Eric Andre). Skupaj prebivajo v razpadajočem kraljestvu Dreamland.

Serija na Netflix v paketu prvih desetih epizod prihaja naslednje leto; v repertoarju osrednjih likov so tudi ogri, troli, harpije in "cel kup človeških butcev", obljubljajo. V Netflixovem repertoarju se bo Disenchantment pridružila Bojacku Horsemanu, še eni animirani seriji, ki tematizira razočaranja odraslega življenja.

"Disenchantment bo zgodba o življenju in smrti, o ljubezni in spolnosti, o tem, kako lahko ohraniš nasmešek v svetu, polnem trpljenja in idiotov, navkljub vsemu, kar so ti povedali starešine, čarodeji in drugi cepci," je Groening zapisal v izjavo za javnost.

Simpsonovi: inštitucija

Zdi se torej, da se je animator sklenil zavestno odmakniti od družinske komedije in večinoma nekontroverznih dogodivščin Simpsonovih - požrešnega Homerja, pobalinskega barta, čudežne deklice Lise, trpeče žene Marge in večne dojenčice Maggie. Simpsonovi so animirana serija z najdaljšim stažem na ameriški televiziji: letos so zaključili 28. sezono in proslavili 600. epizodo. Zaenkrat sta zeleno luč dobili še 29. in 30. sezona.

Groening je seveda tudi avtor za odtenek manj uspešne animirane znanstveno-fantastične serije Futurama, ki jo je televizija Fox predvajala med letoma 1999 in 2003, kasneje pa so še tri sezone naročili pri Comedy Centralu.

A. J.