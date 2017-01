Po treh letih od bombnega napada ponovno odprt Muzej islamske umetnosti v Kairu

Slovesno odprtje muzeja z ogromno zbirko

25. januar 2017 ob 11:23

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters

Muzej islamske umetnosti v Kairu, ki hrani eno izmed najpomembnejših svetovnih zbirk islamskih artefaktov, je po natanko treh letih ponovno pozdravil svoje prve obiskovalce.

Zgradba je bila močno poškodovana v napadu avtomobila bombe v začetku leta 2014. Muzej, ki je bil odprt že davnega leta 1903, so zaprli po bombnem napadu na policijsko upravo v Kairu, ki stoji na nasprotni strani ceste. Takrat je bilo močno poškodovano tudi pročelje muzejske zgradbe in na desetine eksponatov.

Po dalj trajajočih restavratorskih delih, ki so jih poleg Združenih arabskih emiratov in Unesca, financirale tudi Švica, ZDA in Italija, so muzej ponovno odprli prejšnji teden.

Uspešen restavratorski podvig

Restavratorji so rešili večino artefaktov - od 179 poškodovanih jim jih le 19 ni uspelo restavrirati. Tako je od letošnjega leta na ogled več kot 4.400 eksponatov, vključno z okoli 400, ki so razstavljeni prvič, so sporočili z egiptovskega ministrstva za starine.

"Presunjen sem. Nisem še bil v Louvru, vendar imam občutek, kot da sem nekje, kjer je veliko lepše," je dejal Husein Ismail, eden izmed obiskovalcev, medtem ko si je ogledoval eksponate v novih vitrinah.

Upiranje terorizmu s kulturo

Egiptovski Muzej islamske umetnosti pod svojo streho hrani tudi več kot 1.300 let stare artefakte muslimanske civilizacije v Egiptu in vključuje tudi primerke iz preostalih muslimanskih predelov sveta. "Gre za največji tovrstni muzej, saj vsebuje kar 100.000 primerkov," je ob slovesnem odprtju povedal egiptovski minister za starine Kaled El Enani.

Ob tem je minister muzej opisal kot del boja Egipta proti terorizmu in izrazil upanje, da bo povrnitev muzeja pomenil tudi vrnitev turistov v državo, ki jo pretresajo nasilni dogodki in nestabilnost. Čeprav je Egipt s svojo bogato arheološko ponudbo nekoč veljal za pravi turistični magnet, se je položaj zaradi povečane politične nestabilnosti spremenil z letom 2011.

P. G., foto: EPA