Po tretjem filmu se poslavljamo od Varuhov galaksije

No - od Varuhov galaksije v trenutni postavi

6. avgust 2017 ob 18:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marvelovo filmsko vesolje, kot ustaljeno pravimo njihovi konstelaciji superjunakov, se nezadržno približuje prelomni točki, ki naj bi nastopila čez dve leti, s še nenaslovljenim četrtim delom Maščevalcev.

Studio že mesece na vse mogoče načine namiguje, da bo film pomenil korenit preobrat, kar se tiče določenih likov in njihovih franšiz - najverjetneje se bo torej treba posloviti od nekaterih stalnih likov iz Marvelovih bojnih vrst.

Prehodno obdobje očitno čaka tudi Varuhe galaksije, tisto bolj zafrkantsko in manj dostojanstveno vejo Marvelovih junakov. Režiser James Gunn je v intervjuju za Hollywood Reportrer potrdil, da bomo v tretjem delu franšize zadnjič videli trenutno postavo glavnih junakov. Že predtem je enkrat izjavil, da bo naslednji film "končal to različico Varuhov".



Na kaj torej Gunn namiguje? Stripovski poznavalci iščejo odgovor v tolpi razbojniških odpadnikov, Ravagers, ki smo jo - sicer bežno - spoznali v drugem filmu in ki jo najdemo tudi v izvirnih stripih. Vesoljski veterani so Stakar Ogord (Sylvester Stallone), Martinex (Michael Rosenbaum), Charlie-27 (Ving Rhames), Aleta Ogord (Michelle Yeoh) in Mainframe (Miley Cyrus).

Gunn sicer za zdaj noče razkriti preveč in si pušča odprte vse možnosti: "Definitivno me zanima, v kakšno smer se premikajo ti liki in kakšne so njihove vloge v Marvelovem vesolju."

Ni sicer verjetno, da bi se filmi lotili genealogije nekaterih ekstremnejših "novih" likov, ki imajo opravka s potovanjem v času: "Ta plat nas ne zanima. Ravagers so starejši od naših protagonistov in večji kriminalci. Na to se bomo osredotočali."



Preplet med svetoma Maščevalcev in Varuhov galaksije

Režiser sicer opozarja, da ne bo imel nobenih zadržkov pred odmikanjem od predloge stripov - denimo pri liku Adama Warlocka, ki ga je predstavil v odjavni špici drugega filma. Adam, ki je nastal kot sad eksperimenta, kako ustvariti popolnega človeka, je bil pozneje imetnik enega izmed šestih draguljev brezmejnosti (Infinity Gems), za katerimi se v Marvelovem vesolju obsedeno peha Thanos.

Če vam je bil všeč Groot, vam bo morda tudi nova smer franšize

"Vedno skušam narediti, kar je najbolje za film. Pogosto to pomeni, da se naslonim na material v izvirniku, včasih pa, da kaj spremenim. pri Varuhih sem spremenil veliko stvari iz stripov. Grootova osebnost v prvem filmu, ki je bila ljudem silno všeč, je čisto drugačna od njegovega značaja v stripih. Tam ni premogel tiste otroške nedolžnosti, ki jo imamo pri Grootu radi. Sploh se ne omejujem, ko gre za uporabo ali neuporabo elementov iz stripov."

A. J.