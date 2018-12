Po več kot 70 letih vojne medalje Roalda Dahla pri njegovi družini

Neznanka ostaja, zakaj jih pisatelj ni sam prevzel

14. december 2018 ob 09:04

London - MMC RTV SLO, STA

Predvsem po delih za otroke in mladino znan britanski pisatelj Roald Dahl je bil pred svojim literarnim udejstvovanjem med drugo svetovno vojno tudi vojni pilot, pri čemer si je kot vojak prislužil štiri medalje, vendar jih ni nikoli prevzel.

Nedavno pa je britansko obrambno ministrstvo ta odličja posredovalo njegovi družini – za to je potrebovalo kar 73 let. Pisateljev vnuk Ned Donovan je dejal, do so medalje prejeli v sredo, na dan, ko je pisateljeva druga žena Felicity Crosland praznovala 80. rojstni dan.

Pod blazino shranjene medalje

Družina je medalje pridobila tako, da je poprosila ministrstvo, naj preverijo, ali še vedno imajo priznanja. Odgovora niso prejeli, nato pa so odlikovanja prispela po pošti. Vnuk je medalje slavljenki izročil kot presenečenje med rojstnodnevno zabavo. "Bila je izjemno navdušena in rekla, da jih bo shranila pod blazino," je še povedal Donovan za BBC.

V času drugo svetovne morije je bil Roald Dahl (1916–1990) pilot Kraljevega vojnega letalstva. Leta 1940 je njegovo letalo strmoglavilo in pisatelj je bil hudo poškodovan. Kar šest mesecev je preživel v bolnišnici. Po okrevanju se je ponovno pridružil letalcem v Grčiji in bil soudeležen v bitki v Atenah leta 1941.

Štiri odličja za vojnega pilota

Prislužil si je skupno štiri medalje, med njimi zvezdo 1939–1945, ki so jo podeljevali vojskujočim v tujini, in Afriško zvezdo, namenjeno tistim, ki so se bojevali na severu Afrike med letoma 1940 in 1943. Pisateljev vnuk si zdaj želi, da bi bile medalje na ogled v njemu posvečenem muzeju, ki je v okraju Buckinghamshire mesta Great Missenden.

Tudi za družino ostaja neznanka, zakaj jih pisatelj ni prevzel sam. Donovan je razmišljal, da je morda v svojem slogu menil, da je to zelo "nekul", še navaja BBC.

Prodanih več kot 250 milijonov knjig

Dahl se je po izidu prve knjige za otroke Jakec in breskev velikanka leta 1961 posvetil zgolj pisanju. Njegova dela so bila prevedena v 58 jezikov in prodana v več kot 250 milijonih izvodih. Za svoje delo prejel več kot 25 nagrad. Po avtorju se je med drugim nekaj let imenovala nagrada Roald Dahl Funny Prize, po njegovih delih pa je bilo posnetih več filmov in uprizorjenih več muzikalov.

Roald Dahl pa je popisal tudi dogodivščine iz časa služenja Kraljevemu vojnemu letalstvu, in sicer v knjigi Going Solo, ki je izšla leta 1986.

P. G.