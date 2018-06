Po več kot pol stoletja odkrili album Johna Coltrana, ki je veljal za izgubljenega

Saksofonist je album posnel s kvartetom v letu 1963

9. junij 2018 ob 12:21

New Jersey - MMC RTV SLO, STA

Kmalu bo mogoče prisluhniti doslej domnevno izgubljenemu albumu džezovskega saksofonista Johna Coltrana, na katerem sta tudi dve izvirni, še neobjavljeni skladbi.

Glasbenik je album posnel s svojim kvartetom 6. marca 1963 v studiih Rudyja Van Gelderja v New Jerseyju. Pri snemanju albuma so sodelovali Jimmy Garrison na kontrabasu, Elvin Jones na bobnih in pianist McCoy Tyner, s katerimi je Coltrane posnel tudi slovite albume A Love Supreme, Coltrane in Ballads.

V zavetju družine nekdanje žene

Do pred kratkim je veljalo prepričanje, da je bil posnetek uničen v zgodnjih 70. letih preteklega stoletja. A Coltrane je svojo zasebno kopijo podaril ženi Juaniti Naimi Grubbs, čeprav sta bila tedaj v obdobju razhajanja, in tako je ta vse do danes ostal v lasti njene družine, še navaja The Guardian.

Posnetek je nastal v obdobju, ko se je zgodil ključni preobrat v Coltranovi glasbi, saj se je začel že spogledovati s svobodnjaškim džezom. Dve leti pozneje je svoj kvartet razširil v eksperimentalni big band, katerega delovanje je dokumentirano na albumu Ascension.

Kot odkritje "nove sobane v veliki piramidi"

Saksofonist Sonny Rollins je novoodkriti posnetek primerjal z odkritjem "nove sobane v veliki piramidi". Na posnetku je sedem skladb, med njimi dve doslej neznani izvirni kompoziciji, naslovljeni Untitled Original 11383 in Untitled Original 11386, ter skladba One Up, One Down, ki ji je bilo doslej mogoče prisluhniti zgolj na posnetku koncerta v džezklubu Half Note.

John Coltrane se je 23. septembra 1926 rodil v Hamletu v ameriški zvezni državi Severni Karolini. Igral je v mornariških orkestrih, od leta 1947 pa je nastopal v različnih džezovskih ansamblih. Med letoma 1955 in 1957 je nastopal kot tenor saksofonist s trobentačem Milesom Davisom, že leta 1955 pa je opozoril nase s solom v skladbi Round About Midnight.

Še danes velja za pomembnega inovatorja v džezu. Improvizacij ni več gradil na spremljajočih akordih, temveč se je oprl zgolj na tonsko lestvico in sam ustvarjal nove harmonije. V celoti je obvladal tehniko igranja in slovel tudi po svojevrstnem tonu, ki je vzbujal vtis, kot bi bil sestavljen iz zvenečih drobcev. Coltrane je za posledicami raka umrl leta 1967 pri vsega 40 letih starosti.

P. G.