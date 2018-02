Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Prva sezona serije Cezarji bo prikazala mladega Julija Cezarja in njegov vzpon na oblast. Foto: Wikipedia Ameriški režiser Martin Scorsese si je že dolgo želel posneti film ali serijo o antičnem Rimu. Foto: AP Količina dostopnih informacij je velika, od antičnih piscev do pesnikov, a tudi poročila sodobnikov v tistem času niso popolnoma točna. Nikoli dva človeka o istem dogodku ne poročata identično, vsi smo pristranski. Čista zgodovina ne obstaja. Michael Hirst o zgodovini Britanski pisatelj in filmski ustvarjalec Michael Hirst bo po Tudorjih in Vikingih ustvaril še serijo Cezarji. Foto: Reuters V filmih ga po navadi vidimo kot možakarja srednjih let, ki se muči z različnimi političnimi težavami, a ko je bil mlajši, je bil fantastičen, zanimiv in ambiciozen. Veliko Cezarjev je prišlo na oblast, ko so bili še zelo mladi, a to zelo redko vidimo na zaslonu. Hirst o mladem Cezarju Sorodne novice Še en nov Joker: si bo zeleno lasuljo nadel Joaquin Phoenix? Dodaj v

Po Vikingih in Tudorjih prihajajo Cezarji, serija o vladarjih antičnega Rima

Martin Scorsese in Michael Hirst bosta združila moči

12. februar 2018 ob 21:28

Ameriški režiser Martin Scorsese je v želji, da bi ustvaril epsko sago o vladarjih antičnega Rima, združil moči z britanskim pisateljem Michaelom Hirstom, ki se podpisuje pod izjemno uspešni seriji Vikingi (Vikings) in Tudorji (The Tudors).

Cezarji (The Ceasars) bodo pripovedovali zgodbo o zgodnjih vladarjih antičnega Rima, začenši z Julijem Cezarjem in njegovim vzponom na oblast. Pilotna prva epizoda je že napisana, osnutek preostanka prve sezone pa tudi. Načrtovano je, da bo nova televizijska serija več sezon, snemanje pa bodo začeli naslednje leto v Italiji, je poročal The Guardian.

Michael Hirst, čigar epska dogodivščina Vikingi je postala ena najpopularnejših televizijskih serij, pa tudi serija Tudorji ni zaostajala z uspehom, je prav tako kot Martin Scorsese velik navdušenec nad antičnim Rimom, svetom legionarjev, barbarov in gladiatorjev. Ameriški režiser in britanski pisatelj sta se tako odločila, da je čas, da se posvetita Rimljanom in rodila se je ideja o Cezarjih.

Delo z enim najpomembnejših ameriških režiserjev zadnjega obdobja bo po Hirstovih besedah navdušujoče. Scorsesejevi filmi so cenjeni zaradi njihovega realizma in naturalističnih vložkov, še posebej v psiholoških trilerjih in kriminalkah, kot sta Taksist (Taxi driver, 1976) in Dobri fantje (Goodfellas, 1990), v katerih igra Robert De Niro.

"Scorsese je čisto navdušen nad Rimljani in si je že več let želel posneti film ali televizijsko serijo o njih, resnično ima rad to zgodovinsko obdobje," je dejal Hirst in dodal, da je na telefonu z njegovim zgodovinskim svetovalcem Justinom Pollardom, "Scorsese klepetal delno v latinščini".

V Hirstu je Scorsese našel ustvarjalca filmov, ki zgodovino spreminja v popularno dramo. Tako je prav Hirst napisal scenarij za film Elizabeta iz leta 1998, v katerem Cate Blanchett nastopa kot mlada tudorska kraljica, in ki je osvojil oskarja ter bil nominiran še za šest drugih, vključno s tistim za najboljši film.

Svež pogled na mladega Julija Cezarja

Serija Cezarji si je za enega izmed ciljev postavila prikazati svež in nov pogled na mladega Julija Cezarja. "V filmih ga po navadi vidimo kot možakarja srednjih let, ki se muči z različnimi političnimi težavami, a ko je bil mlajši, je bil fantastičen, zanimiv in ambiciozen. Veliko Cezarjev je prišlo na oblast, ko so bili še zelo mladi, a to zelo redko vidimo na zaslonu," so pojasnili avtorji projekta in dodali, da je nekaj neverjetnega, kako je lahko relativno majhno rimsko kraljestvo zraslo v imperij in svetovno velesilo antike.

Scorsesejevi projekti vedno vključujejo največje hollywoodske zvezde. "Ena izmed prednosti dela z njim (Scorsesejem) je, da vsi igralci želijo snemati z njim," je poudaril Hirst. Drama bo po napovedih vlekla številne paralele s sedanjostjo. "Preteklost in sedanjost sta zame praktično enaki, saj je vse skupaj zgolj kontinuiteta. Tudi s Tudorji in Vikingi smo naredili tako, da je zgodba odmevala, in so relevantni za današnje ljudi," je še dodal.

Drame niso dokumentarci

Hirst je še pojasnil, da njegove drame niso dokumentarci, a vsi detajli, ki jih vključuje, so seveda zgodovinsko avtentični, kolikor so lahko. "To je kot pri Shakespearovih zgodovinskih dramah, ki se začnejo z nekaj zgodovinskimi dejstvi, potem pa drama prevzame pobudo. Ne moremo imeti obojega hkrati," je poudaril.



Glede serije o Rimljanih pa je dejal: "Količina dostopnih informacij je velika, od antičnih piscev do pesnikov, a tudi poročila sodobnikov v tistem času niso popolnoma točna. Nikoli dva človeka o istem dogodku ne poročata identično, vsi smo pristranski. Čista zgodovina ne obstaja."

