Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 5 glasov Ocenite to novico! V resnici je Netflix eno izmed najbolj skrivnostnih podjetij, ko gre za objavljanje informacij o uporabnikih: nočejo razkriti svojih številk gledanosti (enako velja za njihovega največjega konkurenta, Amazon Prime). So pa zato tradicionalni ponudniki začeli preizkušati njihove prijeme. Foto: Reuters Izraz "binge-watching" (dobesedno prenažiranje s televizijo) je v zadnjih letih postalo izraz, ki opisuje, kako smo začeli gledati televizijske vsebine. (Raziskave kažejo, da so ljudje, ki celotne sezone gledajo na mah, bolj nagnjeni k stresu, depresiji in tesnobnosti, druge pa, da se Netflix zajeda v spolno življenje parov.) Foto: IMDb Televizijski kritik Boyd Hilton je prepričan, da se fenomen "gledanja na mah" preveč izpostavlja - priznava pa, da so nekatere Netflixove serije, na primer dokumentarna Making a Murderer, tako dobre, "da hočeš nove dele gledati tako hitro, kot je le mogoče". Opozarja sicer, da objava celotne sezone naenkrat prepreči možnost, da bi se na družbenih omrežjih iz tedna v teden govorilo v obratih in detajlih zadnje epizode. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po vzoru Netflixa vse več televizij omogoča "prenažiranje" s serijami

Netflixov pristop k televizijskim vsebinam se je izkazal za uspešnega

20. januar 2017 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

"Klasične" televizijske mreže počasi priznavajo premoč novih pristopov k staremu poslu: začele so posnemati Netflixovo metodo objavljanja celotne sezone nadaljevanke naenkrat. Tako se hočejo približati gledalcem, ki preprosto nočejo več čakati ves teden do novega dela svoje najljubše serije.

Vse več klasičnih televizijskih mrež bi rado poseglo po mladih, tehnološko ozaveščenih potrošnikih, ki hočejo televizijske vsebine gledati po urniku, ki si ga določajo sami. Kar je bila prej zgolj Netflixova revolucija, počasi postaja norma.

Disney preizkuša teren

Televizijska mreža Freeform, ki je pod okriljem velikana Disney, je na začetku januarja na svojih digitalnih platformah in na zahtevo ponudila vseh deset delov nove znanstvenofantastične drame Beyond. Dober teden dni pozneje so že objavili, da bodo naročili tudi drugo sezono.

"Včasih se je res težko odločiti, ali je serijo vredno nadaljevati," je komentiral predsednik Freeforma Tom Ascheim. "To ni bila ena izmed takih situacij." V prvem tednu si je namreč serijo Beyond ogledalo približno 14 milijonov ljudi (okrog 745 tisoč kar vseh deset delov).

BBC že "klonil", HBO ne komentira

Netflix je v svojem najnovejšem rednem poročilu poslovanja zaznal tudi vse ostrejšo konkurenco tekmecev, ki začenjajo privzemati njihovo metodo. BBC je denimo na začetku tega meseca objavil, da bodo svoje najbolj priljubljene serije v celoti objavili na digitalnih platformah, preden bodo posamične dele v tedenskih razmikih predvajali na rednem sporedu. "Predvidevamo, da HBO ne bo dolgo zaostajal za BBC-jem," komentirajo netflixovci v svojem poročilu. (Pri HBO-ju, ki je pod okriljem hiše Warner, tega sicer niso želeli komentirati.)

"Na kratko, televizijski svet se seli na splet, kar za Netflix predstavlja tako priložnost kot izziv v boju za čas gledalcev," je zapisano v poročilu.

Vse se je začelo s spletkarskim Francisom Underwoodom

Netflix je "gledanje na dušek" (ang. binge watching) populariziral leta 2013, z objavo celotne prve sezone politične drame Hiša iz kart. Ob koncu leta 2016 so imeli že neverjetnih 94 milijonov naročnikov.

Mreža NBC je idejo objavi-vse-naenkrat prvič preizkusila predlani, ko so takoj po redni premieri na spletu objavili 13 epizod serije Aquarius. Predsednik Bob Greenblatt je pozneje izjavil, da bodo kaj takega najbrž še poskusili s kako serijo, da pa ne bo postalo njihov primarni pristop.

Kaj se zgodi, ko ukineš odmore za oglase?

Na spremembe v televizijski pokrajini se morajo privaditi tudi oglaševalci. "Če hočejo ljudje gledati na dušek in to posebej iščejo, so zelo visoko angažirani gledalci," je prepričan Andy Donchin, vodja investicij pri mreži Dentsu Aegis. "Če ti je veliko do programa, upamo, da boš zavzeto spremljal tudi oglase."

Seveda pa ima "novo obdobje televizije" tudi svoje slabosti. Ko ljudje serije gledajo v svojem lastnem tempu, v medijih in na družbenih omrežjih nismo več priča debatam, ki se vnamejo, kadar vsi naenkrat vidimo kako prelomno epizodo. (Spomnite se samo, koliko vrveža je bilo okrog "rdeče poroke" v Igri prestolov.) Prav tako serije na zahtevo potrebujejo dalj časa, da se navdušenja "nalezejo" velike množice ljudi.

A. J.