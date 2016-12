Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 12 glasov Ocenite to novico! Film Pod gladino v središče dogajanja ne postavlja nujno zločina, pač pa nekoč trdno vez med prijateljicama iz otroštva, ki ju je življenje peljalo po različnih poteh. Lahko spet najdeta skupni jezik? Foto: AP Slovenski celovečerni film Pod gladino v produkciji RTV Slovenija je žanrsko zasnovan kot psihološka kriminalka o zločinu, krivdi, pravici, prijateljstvu in zaupanju. S svojo vizualno podobo spominja na sugestivne in sodobne primere nordijskega noira. Foto: Klemen Dvornik Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pod gladino, pridih skandinavskega noira v slovenski kriminalki

Kakšne grozote se skrivajo Pod gladino?

21. december 2016 ob 17:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prestižni termin Filma tedna na prvem programu nacionalke je tokrat rezerviran za televizijsko premiero novega celovečerca Klemna Dvornika. Pod gladino je kriminalka, ki se poigrava z atmosfero skandinavskega noira, a razkriva univerzalno umazanijo pod fasado urejene družbe.

Celovečerec Pod gladino, ki ga na TVS 1 lahko ujamete ob 20.05, je svobodna ekranizacija romana Cimre Maje Novak, po katerem je scenarij napisala Barbara Zemljič.

Mlada odvetnica Rebeka (Nika Rozman) je pred preizkušnjo, ko jo po službeni dolžnosti dodelijo za odvetnico svoji prijateljici iz otroških let, Jani (Nina Ivanišin), ki je obdolžena umora svojega partnerja, scenografa Valterja.

Primeru bi se Rebeka iz osebnih in poklicnih razlogov rada izognila, a je njena prošnja za izločitev zavrnjena. Za nameček ji šef dodeli še pomoč kolega Mavricija, s katerim se Rebeka ne razume najbolje.

Številni dokazi za umor so uperjeni v Jano. Rebeka bi ji sicer rada pomagala, vendar pa se v iskanju drugih možnosti in krivcev srečuje z lastnimi dvomi, saj zato, ker pozna tudi njeno temno plat, ne more biti povsem prepričana o Janini nedolžnosti.

Prepletene niti zločinov ...

Primer preiskuje tudi ekipa inšpektorja Hrena, v kateri sodeluje Rebekin brat (in Janin prijatelj) Beno. Vendar pa to ni edini primer umora, ki ga raziskuje Hrenova ekipa. Na poti iskanja resnice se Rebeki razkrije, da se dogodki iz preteklosti lahko usodno vtisnejo v človeka in morda sprožijo verigo dogodkov, ki vodi do umora ...

Lahko človeku "slepo" zaupaš?

»Pritegnilo me je razmišljanje o krivdi in zaupanju. Predvsem vprašanje, kdaj je nekdo kriv in ali je človek res nedolžen, če ali ker se mu dejanja ne more dokazati. Vprašanje krivde je vezano na zaupanje, ne glede na dokaze. Nekdo je lahko kriv, pa ni dokazov, nedolžen, in dokazi o krivdi obstajajo, ali pa so dejstva tako prikazana ... V sodobnem svetu pogled na dejstva lahko popači resnico sámo.



Tako sem se v filmu Pod gladino ukvarjal z različnimi vidiki, ki so se odpirali, ko sem se spraševal o zaupanju. O zaupanju sebi, zaupanju do drugih ter predvsem, kako zaupanje zgradimo oziroma ga izgubimo. Zanimalo me je tudi, kdaj in pod kakšnimi pogoji smo ljudje zmožni brez slabe vesti oprostiti nedopustna dejanja,« o pristopu k tematiki filma pravi režiser Klemen Dvornik.

Poleg obeh zgoraj omenjenih protagonistk v filmu nastopijo Matej Puc, Gašper Tič, Peter Musevski, Ksenija Mišič, Vladimir Vlaškalić, Jernej Šugman, Matija Vastl, Kristijan Guček, Primož Pirnat, Barbara Cerar in drugi.

Š. Š.