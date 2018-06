Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Picassovo sliko Mati z otrokom ob morju hranijo v zbirki Muzeja umetnosti Pola v mestu Hakone na Japonskem. Foto: Wikipedia Veliki Picasso ni imel nikoli zadržkov glede spreminjanja kompozicije med nastajanjem slike. Foto: EPA Pred kratkim so z neinvazivno rentgensko tehnologijo pod Picassovo sliko Klečeča beračica, ki je prav tako nastala leta 1902, odkrili sliko pokrajine. Foto: Galerija Ontario Pablo Picasso velja za enega najpomembnejših in revolucionarnih umetnikov 20. stoletja, ki je s svojim delom ključno vplival na številne umetnike. Foto: Gjon Mili/Time Life Pictures/Getty Images/ Sucession Picasso 2013 Sorodne novice Mojster v kuhinji: kulinarika in Picassova umetnost Skoraj dva milijona evrov za Picassovo Vollardovo suito Dodaj v

Pod Picassovo sliko odkrili še ena podobo in izrezek časopisa iz leta 1902

Pod podobo umetnikovega modrega obdobja

7. junij 2018 ob 14:22

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Pod marsikatero sliko Pabla Picassa se je že našla podoba, ki jo je pozneje umetnik preslikal. Pa ne le pod njegovimi deli, ampak je bila to ustaljena praksa številnih umetnikov, ki so si težko privoščili nov material in zato z novim poslikali staro. Med takšnimi novejšimi odkritji je kompozicija pod Picassovo sliko Mati z otrokom ob morju, vendar, kar je še zanimivejše - pod plastmi barv se je skrivala tudi časopisna stran iz leta 1902.

To ni bilo katero koli leto v Picassovem življenju, ampak se je ravno takrat iz Pariza vrnil v Barcelono. V katalonsko mesto je odpotoval na začetku januarja tega leta, ohranjena časopisna stran, ki so jo strokovnjaki ugledali s pomočjo infrardeče svetlobe, pa je iz 18. januarja.

"Čeprav razlog za časopisni papir med barvnimi plastmi ostaja skrivnost, je odkritje zaradi neposredne bližine datuma, ko se je umetnik iz Pariza preselil v Barcelono, pomembno za proučevalce Picassovega življenja in dela," so zapisali v Narodni galeriji umetnosti v Washingtonu. Od tam prihaja tudi John Delaney, vodja projekta, v sklopu katerega so analizirali sliko. Platno Mati z otrokom ob morju je sicer v zbirki Muzeja umetnosti Pola v mestu Hakone na Japonskem, ki se je za to priložnost povezal z ameriškimi in kanadskimi strokovnjaki.

Pod sliko iz Picassovega modrega obdobja so tako odkrili tudi podobo sedeče ženske ob kozarcu absinta, žanrski motiv iz pariškega mestnega življenja, ki je bil tedaj neizčrpen vir navdiha številnim slikarjem. Znano je, da je Picasso ob vrnitvi iz Pariza s seboj prinesel tudi več platen. Prav tako, da je svoje slike pogosto preslikaval in včasih prvotne skice tudi vključil v končno kompozicijo. Sam je celo večkrat namigoval, da bi lahko rentgenska tehnologija nekega dne pod kakšno od njegovih slik odkrila kakšno "izgubljeno" sliko.

Zakaj časopis?

Večja uganka pa je, zakaj je španski mojster na sliko položil stran iz časopisa Le Journal, ki ga je sicer pogosto bral. Strokovnjaki se še najbolj nagibajo k domnevi, da je z njo želel prekriti spodnje plasti, preden se je lotil slikanja matere z otrokom. Poznavalcem Picassove umetnosti in življenja je časopisni fragment pomemben ravno zato, ker gre za zanimiv dokument iz obdobja, ko je slikar zamenjal okolje.

Analiza slike je umetnostnim zgodovinarjem pokazala tudi starejšo Picassovo signaturo, ki je obrnjena obratno kot podpis poznejše slike. "Presenečen in navdušen sem bil nad odkritjem v sliki, ki sem jo v muzeju od nekdaj občudoval. S tem smo lahko tudi uradno potrdili, da je Mati z otrokom ob morju nastala po datumu izida časopisa na platnu," je dejal vodja kustosov v japonskem muzeju Keiko Imai.

Dobrodošel terminus post quem

Po Delaneyevih besedah so naprave najprej usmerili v materin obraz in na njegovo presenečenje na tem zagledali časopisno besedilo. "Odkritje časopisnega papirja je pojasnila tudi fine gube na površini platna in rahlo valovanje, ki je vidno na več mestih," pravi Sandra Webster-Cook, konservatorka iz Umetnostne galerije v Ontariu v Kanadi. "Zanimivo je, da papir, ki ga je Keiko identificiral kot stran iz časopisa Le Jorunal, sporoča strokovnjakom konkreten datum, pred katerim je nastala sedeča ženska na spodnji kompozicij," je še dejala.

Španski slikar, grafik in kipar Picasso (1881–1973) je v izredno plodnem ustvarjalnem življenju prešel več faz – od realizma prek kubizma, ki sta ga z Georgesom Braqueom tudi zagnala, do neoklasicizma z elementi nadrealizma, nato pa do intenzivnega ukvarjanja z grafiko, kiparstvom in keramiko.

