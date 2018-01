Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dirigent Stojan Kuret, rojen v Trstu, je leta 1981 diplomiral na ljubljanski Akademiji za glasbo, smer dirigiranje, in leto pozneje končal študij klavirja na Konservatoriju Giuseppa Tartinija v Trstu, kjer od leta 1983 predava kot profesor. Foto: JSKD/Janez Eržen "Deli svoje znanje in ljubezen z drugimi in se pri tem vedno zabavaj," je vodilo Petre Grassi in misel, ki jo pomirja in ji pomaga, da lahko mirno stopi na oder, z največjim spoštovanjem do pevcev, ki stojijo pred njo, in do glasbe, ki jo izvaja. Foto: JSKD/Janez Eržen Sorodne novice Zborovodkinja Majda Hauptman nagrajena za življenjsko delo Beltinci znova središče slovenske folklore Dodaj v

Podeljena so najvišja priznanja v ljubiteljski kulturi

Včerajšnja podelitev na Ljubljanskem gradu

25. januar 2018 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Ljubljanskem gradu so podelili priznanja za dosežke na področju ljubiteljske kulture. Dirigent Stojan Kuret je prejel zlato plaketo za življenjsko delo, Lojze Adamlje, Danica Kocet, Branka Moškon, Božidar Tabaj in Borut Logar so prejeli srebrne plakete, zlati znak pa je dobila Petra Grassi.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je zborovskemu dirigentu in pedagogu Stojanu Kuretu (1957) zlato plaketo namenil zaradi njegove dirigentske karizme, ki že desetletja navdušuje generacije pevcev, skladateljev, zborovodij in poslušalcev ter svojega pedagoškega in umetniškega erosa.

Kot poustvarjalec, umetnik, pedagog in predvsem kot človek vseskozi ohranja željo po popolnem in omogoča nastajanje edinstvenih zborovskih projektov, so zapisali pri JSKD-ju.

Velja za enega najuspešnejših zborovskih dirigentov doma in v svetu, Vokalna akademija Ljubljana je pod njegovim vodstvom v zadnjih letih postregla z nekaj vrhunskimi interpretacijami, "ki so pokazale in dokazale, kako daleč lahko sežemo Slovenci v tej nacionalni in tako prepoznavni kulturni dejavnosti, kot je zborovsko petje".

Od vizualne umetnosti do odra in glasbe

Podelili so še priznanja za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Srebrne plakete so prejeli akademski slikar in grafik Lojze Adamlje kot eden najvidnejših predstavnikov slovenskega nadrealizma, Danica Kocet, ki je poseben pečat pustila v folklorni dejavnosti.

Srebrne plakete so prejeli tudi Branka Moškon za več kot 40-letno delovanje v folklorni dejavnosti, Božidar Tabaj za dolgoletno delo, podporo in spodbujanje gledališke ustvarjalnosti ter Borut Logar, ki se je posvetil glasbeni vzgoji in razvoju glasbenega življenja v domačem in tudi širšem slovenskem okolju.

Petra Grassi, vsestranska glasbenica, ki je dejavna kot pianistka, zborovodkinja, pevka in skladateljica in je kljub mladosti že nanizala izjemne dosežke v vokalni glasbi, pa je prejela zlati znak JSKD-ja.

P. G.