Podeljene so nagrade igralskega ceha in izgovorjene mnoge kritike na račun Trumpa

Nagrade Screen Actors Guild - SAG

30. januar 2017 ob 11:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Podeljene so nagrade ameriškega igralskega ceha (Screen Actors Guild - SAG), in sicer 23. po vrsti, ob čemer so slovesno podelitev zaznamovali predvsem govori, ki so bili ostro naperjeni proti novemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu.

Film Manchaster by the Sea je - čeprav je s štirimi nominacijami veljal za favorita - ostal praznih rok, kar se je zgodilo tudi na račun filma Hidden Figures, ki je bil tako kot Kapitan Fantastični, Slavno neslavna Florence, Greben rešenih, Dežela La La in Lion, nominiran za dve nagradi, vendar je edini, ki je obe tudi odnesel.

Nagrada za najboljšo igralsko zasedbo v filmu je romala k ekipi Hidden Figures, po resnični zgodbi posnete drame. Nagrado so na odru sprejele Octavia Spencer, Janelle Monae in Taraji P. Henson, ki v filmu upodobijo temnopolte matematičarke, ki so v šestdesetih sodelovale pri Nasinem vesoljskem programu.

Nagrado za najboljšega igralca je prejel Denzel Washington za vlogo v filmu Fences, pri čemer so praznih rok ostali njegovi tekmeci Casey Affleck (Manchaster by the Sea), Andrew Garfield (Greben rešenih), Ryan Gosling (Dežela La La) in Viggo Mortensen (Kapitan Fantastični).

Lovorika za najboljšo igralko je pripadla Emmi Stone za film Dežela La La. Njene tekmice so bile Emily Blunt za ekranizacijo romana Dekleta na vlaku, Amy Adams za film Prihod, Natalie Portman za Jackie in veteranka Meryl Streep za Slavno neslavno Florence. Za Streepovo je bila to že 17. nominacija za nagrado SAG, v preteklosti pa je odnesla dva kipca, in sicer za vlogi v filmih Dvom ter Angels in America.

Igralski ceh je nagrado za najboljšega stranskega igralca namenil Mahershalu Aliju za nastop v filmu Moonlight. Ali je bil v tem letu tudi edini igralec s tremi nominacijami, poleg osvojene nagrade je bil nominiran še v okviru dveh nominiranih zasedb - za filma Moonlight in Hidden Figures.

Za najboljšo igralko v stranski vlogi je bila izbrana Viola Davis za film Fences, s čimer je premagala Michelle Williams za vlogo v filmu Manchaster by the Sea, Nicole Kidman v filmu Lion, Naomie Harris v Moonlightu in Octavio Spencer za stransko vlogo v filmu Hidden Figures.

Nagrado za najboljšo igralsko zasedbo v seriji je odnesla ekipa Netflixove serije Stranger Things, za najboljšo igralsko zasedbo v komični seriji pa ekipa prav tako Netflixove Orange is the New Black. Tudi nagrada za najboljšega igralca serije je šla v Netflixove loge, saj jo je prejel John Lithgow za glavno moško vlogo v seriji The Crown. V tej nastopa tudi Claire Foy, ovenčana še za najboljšo igralko v seriji. SAG nagrado za najboljšega igralca je odnesel William H. Macy za vlogo v Shameless, za najboljšo igralko pa Julia Louis-Dreyfus – sicer širše znana kot Elaine iz Seinfelda - s serijo Veep.

Življenjski dosežki igralke in komedijantke

Nagrado za življenjske dosežke so podelili 76-letni igralki in komedijantki Lily Tomlin, ki je proslavila z vlogami v filmih, kot sta Nashville (1975) in Babica (2015), ter nastopi v vrsti televizijskih serijah, od Laugh-In, Zahodno krilo do Grace & Frankie. Znana je po svojih satiričnih skečih, nastopa pa tudi v aktualni Netflixovi nanizanki Grace & Frankie, v kateri nastopa ob Jane Fonda.

Do sedaj je bila že dvakrat nominirana za emmyja za najboljšo igralko v komični seriji. Za svoje delo je prejela več nagrad, med drugim je leta 1977 na berlinskem festivalu za vlogo Margo Sperling v filmu Roberta Bentona The Late Show osvojila nagrado za najboljšo žensko igralko. Je tudi prejemnica dveh tonyjev in šestih emmyjev.

Puščice kritike, namenjene Trumpovi politiki

Samo slovesnost so močno zaznamovali govori, ki so bili ostro naperjeni proti novemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Tako je Ashton Kutcher podelitev odprl z izraženo dobrodošlico gledalcem in "vsem tistim, ujetim na letališčih, ki spadajo v mojo Ameriko". "Ste del snovi, iz katere smo tudi mi. Radi vas imamo in dobrodošli ste tu," je še nadaljeval Kutcher.

Mahershala Ali pa je ob sprejemu lovorike spregovoril o svoji muslimanski veroizpovedi. Julia-Louis Dreyfus, katere oče je moral v času nacizma zbežati iz Francije, je ob prevzemu nagrade povedala, da je moral bežati, ker je bil "napačne", judovske veroizpovedi. "Sem ameriška domoljubka. Rada imam to državo in zato, ker jo imam rada, me strašijo njeni madeži, in ta prepoved priseljevanja je madež in je zelo neameriška." Emma Stone pa je med drugim dejala, da "so časi v ZDA skrajno kočljivi ter stanje zelo neopravičljivo in zastrašujoče".

