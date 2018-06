Podoba z rdeče-modro strelo in roso na ključnici po novem biva v muzeju Victoria in Albert

Bowiejeva fotografija podarjena londonskemu muzeju

25. junij 2018 ob 11:02

London - MMC RTV SLO, STA

Ena izmed različic ikonične fotografije Davida Bowieja z naslikano strelo čez obraz, sicer naslovna podoba njegovega albuma Aladdin Sane iz leta 1973, je po novem del zbirke londonskega muzeja Victoria in Albert.

Avtor fotografije, na kateri je ujet do pasu gol Bowie z oranžnimi lasmi, rdeče-modro strelo, naslikano na obrazu, in roso na ključnici je Brian Duffy (1933–2010).

Rekord za 165 let star londonski muzej

Fotografijo, ki velja za Duffyjevo najbolj znano delo, oziroma njen print, je muzeju poklonil arhiv Briana Duffyja v zahvalo za rekordno obiskano retrospektivo, posvečeno Bowieju, ki je obkrožila svet.

Retrospektiva tega londonskega muzeja, posvečena leta 2016 umrlemu Bowieju, je postala najbolje obiskana potujoča razstava v 165-letni zgodovini muzeja.

V Londonu si jo je leta 2013 ogledalo okoli 312.000 obiskovalcev, nato pa je bila na ogled v Torontu, Sao Paulu, Berlinu, Chicagu, Parizu, Melbournu, Groningenu, Bologni, Tokiu, Barceloni, svojo pot pa bo 15. julija sklenila v New Yorku.

Do dveh milijonov v petih letih

Tako ta poklon zaznamuje nov mejnik na zelo uspešni poti retrospektive, ki bo med zadnjo razstavo v newyorškem muzeju Brooklyn po petletni turneji okoli sveta zabeležila dvomilijontega obiskovalca.

Fotografov sin in direktor njegovega arhiva Chris Duffy je po poročanju Guardiana ob donaciji muzeju Victoria in Albert povedal, da je njegov oče zelo užival v izjemno ustvarjalni navezi z Bowiejem. Dodal je, da bi bil zagotovo navdušen, da njegovo delo postaja del zbirke priznanega londonskega muzeja in da še vedno uživa tolikšno zanimanje javnosti.

Brbotanje Londona divjih 60. let

Brian Duffy je bil poleg Davida Baileyja in Terencea Donovana eden od t. i. groznega tria fotografov, ki so v objektiv ujeli utrip Londona od 60. let preteklega stoletja dalje in so zelo zaznamovali način fotografiranja znanih osebnosti.

P. G.