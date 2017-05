Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografije so bile posnete med poleti nad Cerkniškim jezerom. Foto: Cankarjev dom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Podobe Cerkniškega jezera med realizmom in abstrakcijo

Odprtje drevi ob 20. uri

4. maj 2017 ob 14:04

V Mali galeriji Cankarjevega doma bo do 4. junija na ogled fotografska razstava Andreje Peklaj, ki tokrat ponuja paleto izjemnih fotografij, posnetih na poletih nad Cerniškim jezerom.

Kot so zapisali v Cankarjevem domu, so se za postavitev del ene najbolj izrazitih krajinark v fotografiji odločili, ker že nekaj let niso predstavljali motivike čiste krajine. Njen opus je slogovno razpet med realizmom in abstrakcijo, pri motiviki pa je v ospredju Cerkniško jezero. Na razstavljenih fotografijah se približuje že slikarskemu načinu oblikovanja predmetnosti.

Današnje odprtje razstave Bila sem ptica ob 20. uri bo spremljala multivizija ob glasbeni spremljavi Lada Jakše in Dejana Štembergerja.

