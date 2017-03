Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Muanis Sinanović je mlad slovenski pesnik, ki je za svojo prvo pesniško zbirko prejel nagrado slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj Gre za to, da se vzpostavlja neke vrste postjugoslovanska scena s skupnimi značilnostmi, ki se odražajo v delu moje generacije: ljudi, ki so rojeni sredi 80. let. Izmenjava je zelo pomembna za reprodukcijo te scene in za njeno refleksijo, kot tudi za njen napredek. Muanis Sinanović, pesnik Izohipse je grafično oblikovala Ana Petrović in so druga dvojezična knjiga v izdaji Pesme - Pesmi, ki jih v srbščini in slovenščini izdaja SKC Danilo Kiš. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj Pesmi Muanisa Sinanović je iz slovenščine v srbščino prepesnil Ivan Antić. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj SKC Danilo Kiš deluje v Ljubljani že osem let, letos so tudi prvič po stotih letih v srbščino prevedli Integrale Srečka Kosovela. Prepesnil ga je Josip Osti.

Poetika Muanisa Sinanovića ali poezija upora in nestrinjanja

SKC Danilo Kiš z dvojezično zbirko slovenskega pesnika

11. marec 2017 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izohipse je naslov pesniške zbirke slovenskega pesnika Muanisa Sinanovića, ki jo je v srbščino prevedel Ivan Antić. Izbor je izšel v dvojezični izdaji Pesme - Pesmi ob obletnici SKC Danilo Kiš.

Muanis Sinanović je do zdaj objavil tri pesniške zbirke: Štafeto okoli mestne smreke, Pesmi in Dvovid. Za Štafeto okoli mestne smreke je prejel nagrado slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec.

Kakšen naboj imajo pesmi Muanisa Sinanovića ter kako Srbski kulturni center Danilo Kiš v Ljubljani nadaljuje tradicijo beograjskih Vidikov, v katerih so objavljali Šalamun, Kovič, Strniša in Kocbek, pa si oglejte spodaj. Nov NaGlas! je na sporedu naslednjo soboto ob 12.40 na TVS.



Sinanović je rojen v Novem mestu v družini, ki se je tja preselila iz Sandžaka. Pesmi piše v slovenščini in občasno tudi v srbščini. Prevod pesmi v srbski jezik mu veliko pomeni, ker meni, da ima s kolegi iz regije veliko skupnih točk, čeprav so se oblikovali po razpadu skupne države: "Gre za to, da se vzpostavlja neke vrste postjugoslovanska scena s skupnimi značilnostmi, ki se odražajo v delu moje generacije: ljudi, ki so rojeni sredi 80. let. Izmenjava je zelo pomembna za reprodukcijo te scene in za njeno refleksijo, kot tudi za njen napredek."

Poezija nestrinjanja

Prevajalec Ivan Antić je naredil izbor iz treh Muanisovih pesniških zbirk in izbral naslov Izohipse, ker ta beseda na neki način združuje vse Muanisove dosedanje zbirke. "Znotraj slovenskega, srbskega in hrvaškega oziroma na splošno regionalnega konteksta je poetika Muanisa Sinanovića ena izmed redkih, ki na določen način predstavlja poezijo upora, poezijo nestrinjanja s tistim, kar se od poezije pričakuje. To je poezija, ki strpno čaka nase, čaka. da se konča v mislih in se šele takrat izpiše brez naglice, šele takrat, ko dozori v mislih," pravi Antić.

Tudi prevajalec je pesnik

Za Muanisa Sinanovića je sodelovanje pesnika s prevajalcem zelo pomembno, saj se mora v prevodu ohraniti možnost raznolikih razlag, saj ima ena beseda lahko ogromno pomenov. "Zelo je pomembno, kako besede medsebojno komunicirajo in kakšne semantične komplekse ustvarjajo. Zelo je pomembno, da prevajalec v nekem smislu postane pesnik, kot tudi to, da pesnik vzpostavi distanco do svojega dela in se vživi v prevajalsko delo. Menim, da brez tega ni kakovostnega prevajanja poezije."

Pesme – Pesmi po vzoru beograjskih Vidikov

Navdih za dvojezično izdajo Pesme - Pesmi je Srbski kulturni center (SKC) Danilo Kiš v Ljubljani dobil pri zbirki Novi vidici, ki je izhajala v založbi Prosveta v Beogradu 70. let prejšnjega stoletja in v kateri je objavljeno veliko število slovenskih pesnikov, kot so Šalamun, Kovič, Strniša, Kocbek in Zajc.

Prva je bila Zrča

Prva knjiga v izdaji Danila Kiša je bila Zrča Bojana Vasiča v prevodu Varje Balžalorsky Antić v slovenski jezik. Ivan Antić, urednik izdaje, razlaga, da si prizadevajo pokriti pomanjkanje sodelovanja na območju nekdanje Jugoslavije, vezanega na leposlovje, še posebej za poezijo: "Sodelovanje obstaja, ampak tisto, kar manjka so - knjige. Pesniki gostujejo na festivalih, objavljajo se prevodi v časopisih, ampak knjig, ki so najbolj pomembne, po teh srečanjih pravzaprav ni."





VIDEO NaGlas z Zemiro Alajbegović Pečovnik

S. B. L., Vesna Hrdlička Bergelj naglas@rtvslo.si