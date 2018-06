Pogovoriti se moramo o slabih straneh pretiravanja s politiko vključevanja

Lionel Shriver, avtorica slavne knjige Pogovoriti se morava o Kevinu, se je obregnila ob politiko vključevanja, kakršno si je zastavil izdajatelj knjig Penguin Random House.

Priznana ameriška pisateljica in novinarka Lionel Shriver je namreč prepričana, da bodo nova merila zaradi nuje "odkljukanja" vseh kategorij postavk spolne in etnične pripadnosti povzročila, da bo literarna odličnost neizbežno postala drugotnega pomena.

Stremljenje k odražanju strukture prebivalstva

Po njenem so pri knjižnem izdajatelju Penguin Random House "pijani od neoporečnosti", potem ko so napovedali nova merila, s katerimi želijo še bolj uveljavljati vključevanje in raznolikost, kar se tiče pisateljev, ki jih sprejmejo pod svoje okrilje.

Penguin se je med drugim zavezal tudi, da bo do leta 2025 struktura njegovih zaposlenih odražala strukturo prebivalstva Združenega kraljestva, njihova spletna stran pa navaja še, da bodo v prihodnje pri zaposlovanju "upoštevali etnično pripadnost, spol, spolno usmerjenost, družbeno mobilnost in invalidnost".

Kot je zapisala Shriverjeva v prispevku za britansko publikacijo The Spectator, naslovljenem Ko raznolikost pomeni uniformnost, bo upoštevanje teh novih meril povzročilo, da bo literarna odličnost drugotnega pomena v pehanju za vključevanjem vseh kategorij na področju etnične pripadnosti, spola, invalidnosti, spolnih preferenc in "bedne izobrazbe". "Pijani od neoporečnosti pri Penguin Random Houseu ne sledijo več bistvu svojega obstoja, ki je pridobivanje in razširjanje dobrih knjig," še beremo v njenem zapisu. Med drugim so pri založbi odstranili pogoj, da morajo imeti zaposleni vsaj univerzitetno izobrazbo, kar je Shriverjeva označila za "skrb vzbujajoče".

"Veliko sreče s tem poslovnim modelom."

"Če torej agent predloži rokopis, ki ga je napisala homoseksualno usmerjena transspolna oseba s Karibov, ki je pri sedmih letih prekinila šolanje, in vandra po mestu na skuterju, bo ta objavljen, ne glede na to, da je omenjeni rokopis nekoherenten, nezanimiv, zblojen in nesmiseln kup papirja," nadaljuje pisateljica. "Veliko sreče s tem poslovnim modelom. Izdajatelji se lahko ognejo standardom, vendar pa jih bodo bralci še zmeraj imeli nekaj."

Kot so obrazložili pri Penguinu, so ta nova merila nujna, saj založniška industrija "trenutno ne odraža družbe, v kateri živimo". Dodali so, da je vključenost "kulturni in komercialni imperativ".

V nasprotju z Lionel Shriver pa se je Candice Carty-Williams, pisateljica pod okriljem Random House Penguin, zavzela za svojega založnika in podpira njegova prizadevanja za povečanje raznolikosti. "Dokazano je, da bolj raznolika delovna sila spodbuja inovativnejše in ustvarjalnejše okolje ter rezultate," je dejala za BBC. Nadalje Carty-Williamsova trdi, da trenutno obstaja več ovir, ki pripadnikom takšnih ali drugačnih manjšin onemogočajo vstop v industrijo. Ob tem dodaja: "Kako se naj to spremeni, če se ne uvedejo pobude za vzpostavitev tega ravnovesja?"

Nabor "na podlagi talenta in potenciala"

Pri Penguinu so v izjavi za javnost o svoji novi politiki zapisali še, da "rekrutirajo na podlagi talenta in potenciala". In tudi: "Cilji na ravni celotnega podjetja temeljijo na našem trdnem prepričanju, da naj knjige, ki jih objavljamo, odražajo raznoliko družbo, v kakršni živimo. Navsezadnje knjige oblikujejo našo kulturo, česar pa naj ne usmerjajo le ljudje iz ozkega dela družbe."

"Vse naše pisatelje pridobimo prvenstveno in predvsem na osnovi njihove nadarjenosti. Kakor koli, pri določitvi tega cilja smo ugotovili, da moramo storiti več za tvorno iskanje nadarjenih pisateljev iz skupnosti, ki so premalo zastopane na narodnih knjižnih policah. Na primer prek našega programa WriteNow zdaj dosegamo skupnosti pisateljev, ki jih še nismo imeli."

"Podobno tudi zaposlujemo na podlagi nadarjenosti in potenciala, ne kvalifikacij ali nekdanjih izkušenj; da bi izpolnili svojo vlogo odpiranja bolj raznolikemu bazenu kandidatov v času, ko je pomanjkanje raznolikosti vprašanje, ki ne vpliva le na založniško industrijo, temveč na kreativne industrije v širšem smislu. Trdno smo prepričani, da omogočanje platforme bolj raznolikim glasom vodi do večjega bogastva ustvarjalnosti in zgodb, namesto da bi jih dušili," še beremo v Penguinovi izjavi za javnost.

