Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slika je bila kot del zbirke Pollokove hiše ves čas na ogled javnosti - pa čeprav nihče ni vedel, da gre za originalno Rubensovo delo. Dodaj v

Pogrešana Rubensova mojstrovina je visela na zidu vile v Glasgowu

"Dragocen dodatek k Rubensovemu opusu"

24. september 2017 ob 15:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Platno flamskega mojstra Petra Paula Rubensa, ki je za izgubljeno veljalo zadnjih 400 let, so umetnostni zgodovinarji odkrili v muzejski hiši Pollok v Glasgowu. Zaradi preslikav in umazanije so strokovnjaki menili, da je portret iz kasnejšega obdobja.

V Glasgowu so odkrili portret prvega vojvode buckinghamskega Georgea Villiersa, katerega avtor je znameniti flamski slikar iz 17. stoletja Peter Paul Rubens.

Večkrat preslikani portret vojvode buckinghamskega je prepoznal strokovnjak Bendor Grosvenor iz BBC-jeve televizijske serije Britain's Lost Masterpieces (Britanske izgubljene umetnine), overil pa ga je direktor Rubenshuis v belgijskem Antwerpnu Ben van Beneden. "Priložnost, da odkrijemo portret tako ključne britanske zgodovinske osebnosti s strani enega največjih avtorjev vseh časov, je navdušujoča," je ob tem dejal Grosvenor.

Portret vojvode v jopiču s čipkami in širokim pasom okoli ramen je nastal okrog leta 1625. Vojvoda je bil kontroverzna osebnost jakobinskega obdobja angleške in škotske zgodovine. izhajal je namreč iz nižjega plemstva in prišel na visok položaj na dvoru kralja Jakoba I. Angleškega, s katerim naj bi po nekaterih prepričanjih imel tudi ljubezenski odnos. Villiers je bil ubit v atentatu leta 1628, ko je bil star 35 let.

Razlog za pozno overitev portreta so preslikave in plast umazanije, zaradi katerih so portret sprva označili za veliko kasneje nastalo kopijo izvirnika. Strokovnjaki so zdaj na podlagi analize lesa ugotovili, da leseni okvir izvira iz leta 1620 ter da je oblikovan v stilu flamskega slikarja. S portreta so nato odstranili sloj preslikav in mu vrnili prvotno podobo.

Portret je najverjetneje kupil sir William Stirling Maxwell, vnet zbiratelj umetnin in lastnik Pollokove hiše v 19. stoletju. Mimogrede, to je že drugo odkritje originalnega Rubensa letos. Strokovnjaki sanpeterburškega muzeja Ermitaž so junija potrdili, da je ogromno platno, ki so ga kupili že pred petimi leti, v resnici Rubensovo Kristusovo vstajenje; sliko je v 18. stoletju kupila Katarina Velika.

A. J.