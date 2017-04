Poklon Hugu Wolfu, ki je Dunaj razburkal s svojimi neusmiljenimi glasbenimi kritikami

Skladatelj in kritik, ki je povezal Slovenj Gradec in Dunaj

23. april 2017 ob 15:48

Dunaj - MMC RTV SLO

"V času svojega bivanja na Dunaju je pravzaprav bolj kot skladatelj slovel kot glasbeni kritik pri časopisu Wiener Salonblatt, kjer si je prislužil svojo prvo - morda tudi malce dvomljivo - slavo, ker je bil neusmiljen kritik tedanjega glasbenega življenja na Dunaju," o Hugu Wolfu in njegovem bivanju v avstrijski prestolnici pove Marko Košan, predsednik Društva Hugo Wolf v Slovenj Gradcu.

Hotel Korotan na Dunaju je od začetka meseca namreč bogatejši za sobo Huga Wolfa (1860-1903), ki so jo uredili v spomin na v Slovenj Gradcu rojenega skladatelja samospevov, ki je vrsto let živel in delal na Dunaju. Marko Košan pove še, da - tudi zaradi ostrih kritik, ki jih je pisal za ta dunajski "salonski" časopis - mu ob smrti niso namenili kake posebne pozornosti in je zaslovel šele pozneje kot veliki mojster poznoromantičnega samospeva.

Po besedah ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca, ki se je udeležil odprtja, Korotan vse bolj postaja kulturno središče. Soba Huga Wolfa je prva spominska soba v hotelskem delu Korotana, ki je v lasti slovenske države in kjer poleg hotelske dejavnosti opravljajo tudi dejavnost študentskega doma, večinoma za slovenske študente na Dunaju. Hotel Korotan je septembra 2009 od Mohorjeve družbe v Celovcu prevzela v last družba Študentski dom Korotan, d. o. o. (Studentenheim Korotan GmbH), katere edini družabnik je Republika Slovenija.

Delček življenja in dela skladatelja

V sobi Huga Wolfa je na stenskih panojih predstavljen delček življenja in dela skladatelja, vsebinsko pa sobo dopolnjuje razstava o Wolfu, ki so jo v prostorih Korotana pripravili sodelavci Koroškega pokrajinskega muzeja in Društva Hugo Wolf Slovenj Gradec. Ti so sodelovali tudi pri ureditvi sobe, odprtje pa je spremljalo več priložnostnih razstav.

Tako je v avli Korotana na ogled razstava s fotografijami Toma Jeseničnika, ki predstavljajo srednjeveško podobo Slovenj Gradca. Člani fotografskega krožka na univerzi za tretje življenjsko obdobje pod okriljem zavoda Mocis so pripravili razstavo fotografij slovenjgraških vedut in detajlov mestnega jedra, poleg tega je v Korotanu na ogled tudi razstava izdelkov nekaterih znanih slovenjgraških rokodelcev.

Obeta se še več spominskih sob

Direktor hotela Anton Levstek je napovedal, da ne bo edina spominska soba v Korotanu, ki ima 60 sob. Sledi namreč odprtje še več podobnih sob v spomin na prepoznavne Slovence, ki so živeli in delali na Dunaju ali bili z mestom kakor koli povezani. Tako bodo naslednjo sobo predvidoma uredili v spomin na arhitekta Jožeta Plečnika. Po njegovih besedah bo soba Huga Wolfa "narekovala ton" naslednjim sobam, s katerimi želijo turistom na Dunaju, Dunajčanom in Slovencem pokazati "slovenski Dunaj".

Minister Žmavc je dodal, da gre za nadgradnjo ideje, da Korotan "vse bolj postaja slovenska hiša", ki predstavlja okno v svet, skozi katerega se vidi Slovenija, njena identiteta in kultura, na drugi strani pa raznolikost in bogastvo Dunaja. Ob tem odpiranje spominskih sob prepoznava kot pomembno prenašanje izročila uspešnih Slovencev, ki so nekdaj živeli na Dunaju, na mlado generacijo študentov, ki danes živijo in študirajo v avstrijski prestolnici.

Več si lahko pogledate v spodnjem prispevku Petre Kos Gnamuš, TV Slovenija.

VIDEO Spominska soba Huga Wolfa na Dunaju

P. G.