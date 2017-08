Poklon Marii Callas, največji operni divi 20. stoletja, v milanski Scali

Njen glas, ki so ga opisovali kot toplega, liričnega, silovitega, neponovljivega, ji je zagotovil sanjsko kariero na opernih odrih sveta, stran od žarometov pa je bila Maria Callas skrivnostna, strastna, muhasta in samouničevalna ženska in umetnica, kot jo je v knjigi spominov nekaj let po njeni smrti opisal mož Giovanni Battista Meneghini. Foto: Reuters