Poklon Tomažu Pandurju: Brezmadežna na Ljubljana festivalu

Prihodnje leto znova s Faustom

18. julij 2017 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tomaža Pandurja je več kot 15 let z Ljubljana festivalom povezovala močna vez. Prav tam je slovensko občinstvo lahko prvič videlo predstave, ki jih je režiser na oder postavil v tujini, tudi Fausta, njegovo zadnjo predstavo. Drevi se bodo na festivalu mojstru teatra luči poklonili z njegovo Brezmadežno/Immaculata, ki gostuje v ljubljanski operno-baletni hiši.

Predstava Brezmadežna je bila mišljena kot Pandurjeva vrnitev na mariborski oder, vendar je po režiserjevi prezgodnji smrti projekt prevzela dramaturginja Livija Pandur. Odločila se je, da bo po bratovi smrti najtežje trenutke preživela v gledališču, ki predstavlja "ultimativen prostor za razmišljanje".

Pandurjeva velika predstava o ženski

V monodrami, nastali po romanu Colma Toibina Marijin testament, nastopa le Nataša Matjašec Rošker, ki igra Marijo. "To si je neskončno želel - narediti veliko predstavo o ženski," je že pred lansko premiero predstave dejala Livija Pandur.

Nataša Matjašec Rošker pravi, da jim je uspelo ustvariti veliko, sodobno in aktualno predstavo, ki dreza v arhetipe nas samih. Toibin v romanu Marijin testament Kristusovo mater humanizira in ji podeli lastni glas. "Dva tisoč let se piše biografija Marije, Kristusove matere; naslikana in zapisana je neštetokrat, a vsaka pokrajina njene zgodbe ima isti motiv: motiv ženske, ki je izgubila sina," je za gledališki list med drugim zapisala Livija Pandur.

Besedilo osvetljuje Marijo, kako živi v izgnanstvu in obnavlja spomin na dogodke, ki so privedli do brutalne smrti njenega sina. "V razpokah tega besedila, v njenem miselnem prostoru slutimo plasti, ki so preživele čas in predstavljajo ontološki praspomin, njena resnica pa ostaja uganka. Ostaja nerazumljena, sama, drugačna, božanska in smrtna. A postala je heroina, ikona, idol. Ena tistih žensk, ki nenehno navdihujejo umetnost," je prepričana Pandurjeva.

O Marijah današnjega časa

Marijina zgodba je v uprizoritvi, ki jo je po Tomaževi gledališki viziji oblikovala Livija Pandur s sodelavci, je prestavljena v intelektualno in emocionalno klimo našega časa. "Predstava govori tudi o današnjih Marijah, ki potujejo po svetu in jih je na žalost vedno več," je še zapisala Livija Pandur.

Uprizoritev Brezmadežne so si Pandur in SNG Maribor zamislili kot neko simbolno vrnitev režiserja v to gledališče, predstavo, ki bi zaključila nek urok,prav zato naj bi šlo, ko je lani dejal direktor SNG Maribor Danil Rošker, za nekaj očiščevalnega.

Kot je pred časom napovedal umetniški vodja in direktor festivala Darko Brlek, bodo v program prihodnjega festivala uvrstili Pandurjevo zadnjo režijo Fausta.

