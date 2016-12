Poklon zvezdnikov hollywoodski ikoni Debbie Reynolds: "Debbie je odšla h Carrie"

Cvetje in sveče ob zvezdi Reynoldsove na stezi slavnih

29. december 2016 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zvezdniki izrekajo številne poklone in izraze sožalja ob smrti hollywoodske ikone Debbie Reynolds, ki je zaslovela v muzikalu Ples v dežju leta 1952. Umrla je v 85. letu starosti, domnevno zaradi kapi, le dan za hčerjo Carrie Fisher.

"Sploh si ne morem predstavlajti, kaj doživlja družina Debbie Reynolds in Carrie Fisher ta teden," je v odzivu na novico na omrežju Twitter po poročanju spletnega BBC-ja zapisal voditelj pogovorne oddaje Ellen DeGeneres s pripisom "Pošiljam vso svojo ljubezen". Pevka Madonna pa je svetovala: "Objemite svojo mamo še danes! Potem pa objemite svojo hčerko!"

"Debbie je odšla, da bi bila skupaj s Carrie," je v odzivu dejala Debra Messing, ki je igrala Reynoldsino hčer v seriji Will and Grace."Vedno jo je skrbelo za Carrie, ki je mnogo prezgodaj odšla, in zdaj sta spet skupaj," je še zapisala. Zvezdnik omenjene serije Sean Hayes je v sožalju zapisal: "Neverjetno presenetljivo je, da sta nas zapustili, oboževal in občudoval sem obe."

Igralka Mia Farrow je dejala, da upa, da se zdaj 'Debbie in Carrie nekje zabavata'. Britanski igralec Stephen Fry, ki je izgubo Carrie Fisher označil za "hud udarec", je ob "novem udarcu" izrazil svoje najgloblje sožalje družini.

"Pokopati otroka je najtežje"

William Shatner, najbolj znan kot kapitan Kirk iz Zvezdnih stez, jo je razglasil za 'hollywoodsko plemkinjo' in dodal: "Srce se mi lomi, ker je odšla, upal sem, da je moje žalovanje za leto 2016 končano." Legenda pogovornih oddaj Larry King pa je v odzivu Reynoldsovo označil za "prvorazredno, talentirano, lepo in neuničljivo" in dodal: "Žal mi je za vsakega, ki je ni imel priložnosti spoznati."

"Nič ni težje kot pokopati otroka," je dodal George Takei, Shatnerjev igralski kolega iz Zvezdnih stez. "Debbie je umrla z zlomljenim srcem, a zdaj sta s hčerko spet skupaj," je še zapisal.

"Težko je to sploh dojeti," se je odzvala pevka, igralka in komičarka Bette Midler, ki je za Reynoldsovo dejala, da je bila "lepa, talentirana in predana karieri". Hollywoodska zvezda, Igralka Joan Collins je izjavila, da ji je novica "strla srce", Reynoldsovo pa je opisala kot "čudovito in toplo prijateljico ter kolegico".

"Izgubili smo unikaten talent"

Igralska veteranka, ki je slovela predvsem v komedijah Carol Channing, je Reynoldsovo opisala kot lepo in radodarno. "Zdi se, kot bi bilo včeraj, ko je bila še na večerji tu pri nas in sva se pogovarjali o možnosti, da bi skupaj sodelovali v novi seriji," je dodala 95-letna igralka.

Reynoldsovi se je poklonil tudi igralec Albert Brooks, ki je v filmu iz leta 1996 igral njenega sina, in sicer opisal jo je kot 'legendo in svojo filmsko mamo'. "Ne morem verjeti, da se je to zgodilo en dan po smrti Carrie," je dodal.

Poklon in iskreno sožalje je izrekel tudi hollywoodski igralski ceh oz. Screen Actors Guild, ki je zvezdi muzikala Ples v Dežju Debbie Reynolds leta 2015 podelil nagrado za življenjske dosežke. "Izgubili smo unikaten talent in nacionalni zaklad," je dejala predsednica Gabrielle Carteris. "Tako kmalu po smrti svoje hčerke Carrie Fisher, to je resnična dvojna tragedija," je dodala.

Na zvezdi Reynoldsove na hollywoodski stezi slavnih (Walk of Fame) se je medtem čez dan nabralo polno sveč in rož.

G. K.