Pol stoletja, odkar je odšel velikan džeza John Coltrane

Inovator, ki je v glasbi slišal univerzalni jezik

17. julij 2017 ob 08:22,

zadnji poseg: 17. julij 2017 ob 08:26

New York - MMC RTV SLO/STA

Na današnji dan mineva pol stoletja od smrti velikega džezovskega saksofonista in skladatelja Johna Coltranea. Star je bil 40 let.

Glasbenik, ki se ga je prijel vzdevek "Trane", še danes velja za pomembnega inovatorja v džezu. Improvizacij ni več gradil na spremljajočih akordih, temveč se je oprl samo na tonsko lestvico in sam ustvarjal nove harmonije. Coltrane je v celoti obvladal tehniko igranja, postal pa je znan tudi po svojevrstnem tonu, ki je zbujal vtis, kot bi bil sestavljen iz zvenečih drobcev (t.i. sheets of sound). V igranje je vključeval tudi elemente eksotične, t. i. svetovne glasbe, navaja Veliki svetovni biografski leksikon.

Glasbenik se je 23. septembra 1926 rodil v Hamletu v ameriški zvezni državi Severna Karolina. Igral je v mornariških orkestrih, od leta 1947 pa je nastopal v različnih džezovskih ansamblih. Med letoma 1955 in 1957 je nastopal kot tenor saksofonist s trobentačem Milesom Davisom, že leta 1955 pa je opozoril nase s solom v skladbi Round About Midnight.

Vzornik in celo svetnik

Kasneje je vodil svoj kvartet, v katerega je do konca življenja vključeval mlade glasbenike. Med njegovimi ključnimi studijskimi izdelki so Blue Train (1957), John Coltrane (1958), Giant Steps (1959-1960), My Favourite Things (1960), Impressions (1961) in A Love Supreme (1964). Umrl je 17. julija 1967 zaradi raka na jetrih, star komaj 40 let. Razvoju bolezni naj bi botrovala hepatitis in njegovo dolgoletno uživanje heroina.

Še danes velja za enega najpomembnejših saksofonistov v zgodovini glasbe, njegovo ustvarjanje pa je navdahnilo mnoge glasbenike. Po smrti so ga ovenčali z več lovorikami, med drugim s posebno Pulitzerjevo nagrado leta 2007, afriška pravoslavna cerkev pa ga je razglasila za svetnika Johna Williama Coltrana.

Velikemu glasbeniku, čigar umetniško ustvarjanje je z razvojem kariere zavijalo v vse bolj poduhovljene dimenzije, so se posebej poklonili tudi na letošnji 58. izdaji Jazz festivala Ljubljana. Med vrhunci je bil nastop Archieja Sheppa, ki se mu je na nastopu v čast Coltraneu pridružil basist Reggie Workman.

Njegova druga žena je bila pianistka Alice Coltrane, ki je umrla pred desetletjem, njun zdaj 51-letni sin Ravi Coltrane pa je, tako kot oče, džezovski saksofonist.

A. K.