Polanskemu kljub slavi "ne pripada posebna obravnava"

Odpustek za stare grehe ni na obzorju

4. april 2017 ob 09:45

Los Angeles

Roman Polanski ni uspel dobiti zagotovila losangeleškega višjega sodišča, da mu v primeru vrnitve v ZDA ne bo treba več v zapor zaradi skoraj štirideset let starih obtožb o posilstvu mladoletnice.

Sodnik Scott Gordon je zavrnil zahtevo njegovih odvetnikov, po kateri bi se bil režiser pripravljen vrniti v ZDA na izrek kazni, če bi mu zagotovili, da mu v nobenem primeru ne bo treba za zapahe. A tožilstvo vztraja, da kljub statusu slavne osebnosti Polanskemu ne pripada posebna obravnava in da se bo moral, če želi razrešitev primera, odreči statusu begunca v Franciji in se zglasiti na ameriških tleh.

Obet 50 let zapora kaplja čez rob

Zdaj 83-letni režiser poljskega rodu je leta 1978 zbežal iz ZDA, potem ko je priznal, da je imel spolne odnose z dekletom, starim komaj 13 let. Zaradi zločina so ga aretirali že leta 1977, a je bil po 42 dneh iz zapora oziroma psihiatrične bolnišnice izpuščen, ker naj bi se pogodil in bi odslužil pogojno kazen. Ko je neuradno izvedel, da si je sodnik premislil in bo zavrnil pogoditev, nameraval naj bi ga spraviti v zapor za 50 let, pa je še pred branjem kazni zbežal na drugo stran Atlantika.

Ameriške oblasti se že leta trudijo, da bi oskarjevca spravili na sodišče in končno zaključili primer. Režiser filmov, kot so Kitajska četrt, Rosemaryjin otrok in Pianist, živi v Franciji in ima francosko ter poljsko državljanstvo. Decembra lani je poljsko vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo, da bi ga izgročili ZDA, leta 2010 so podobno storile tudi švicarske oblasti, je pa bil tam devet mesecev v hišnem zaporu.

Še pred dogodkom iz leta 1977 je življenje Polanskega zaznamovala osebna tragedija: leta 1969 je sekta Charlesa Mansona okrutno umorila njegovo nosečo ženo Sharon Tate in še štiri prijatelje. Po tem je ze nekaj časa odšel v Evropo, leta 1974 pa se je v velikem slogu v Hollywood in posnel Kitajsko četrt, film z enajstimi nominacijami za oskarje.

Od leta 1989 je poročen s 33 let mlajšo francosko igralko Emmanuelle Seigner, s katero imata dva otroka.

